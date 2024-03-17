Какие меры необходимо принять для возвращения украинцев из-за рубежа — советы ЦЭС — Finance.ua
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Какие меры необходимо принять для возвращения украинцев из-за рубежа — советы ЦЭС

Казна и Политика
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Какие меры необходимо принять для возвращения украинцев из-за рубежа — советы ЦЭС
Какие меры необходимо принять для возвращения украинцев из-за рубежа — советы ЦЭС, Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung
По состоянию на конец января 2024 года за рубежом находятся 4,9 млн граждан Украины, выехавших из-за полномасштабного вторжения.
Исследователи Центра экономической стратегии выяснили, какие настроения украинских беженцев и влияние их невозвращения на экономику Украины.
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По данным исследования, подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. Больше всего уехало женщин в возрасте 35−44 лет.
Украинских беженцев в Европе больше всего в Германии (30%) и Польше (22%).

Кроме ЕС, больше всего украинцев, принятых с начала полномасштабного вторжения, в:

  • США — 280 тыс. человек;
  • Великобритании — 253,2 тыс.;
  • Канаде — 210,2 тыс.
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В исследовании указано, что в некоторых странах начали сокращать социальную помощь беженцам и вводят более жесткие условия для них.
В будущем статус временной защиты может трансформироваться в предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства, аналогично гражданам ЕС.
В ЦЭС убеждены, что по разным сценариям за пределами нашей страны могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.
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Специалисты полагают, что для стимуляции украинцев возвращаться на Родину необходимо налаживать сотрудничество со странами ЕС.

Что необходимо для возвращения беженцев:

  • быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;
  • помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов на время восстановления;
  • развитие государственно-частного партнерства;
  • увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за рубежом через дипломатические представительства;
  • упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы;
  • обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Европейского Союза.
Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии за границу уехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами внутри страны.
По материалам:
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