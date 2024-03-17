Какие меры необходимо принять для возвращения украинцев из-за рубежа — советы ЦЭС Сегодня 14:21 — Казна и Политика

Какие меры необходимо принять для возвращения украинцев из-за рубежа — советы ЦЭС, Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

По состоянию на конец января 2024 года за рубежом находятся 4,9 млн граждан Украины, выехавших из-за полномасштабного вторжения.

Исследователи Центра экономической стратегии выяснили , какие настроения украинских беженцев и влияние их невозвращения на экономику Украины.

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По данным исследования, подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. Больше всего уехало женщин в возрасте 35−44 лет.

Украинских беженцев в Европе больше всего в Германии (30%) и Польше (22%).

Кроме ЕС, больше всего украинцев, принятых с начала полномасштабного вторжения, в:

США — 280 тыс. человек;

Великобритании — 253,2 тыс.;

Канаде — 210,2 тыс.

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В исследовании указано, что в некоторых странах начали сокращать социальную помощь беженцам и вводят более жесткие условия для них.

В будущем статус временной защиты может трансформироваться в предоставление украинцам свободы передвижения и выбора места жительства, аналогично гражданам ЕС.

В ЦЭС убеждены, что по разным сценариям за пределами нашей страны могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

Специалисты полагают, что для стимуляции украинцев возвращаться на Родину необходимо налаживать сотрудничество со странами ЕС.

Что необходимо для возвращения беженцев:

быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;

помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов на время восстановления;

развитие государственно-частного партнерства;

увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за рубежом через дипломатические представительства;

упрощение реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы;

обеспечение украинским беженцам возможности свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Европейского Союза.

Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения россии за границу уехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали внутренне перемещенными лицами внутри страны.

Мета По материалам:

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