Какие кузова авто предпочитают украинцы — Finance.ua

Какие кузова авто предпочитают украинцы
Кроссоверы заняли первое место в структуре продаж подержанных легковых автомобилей впервые за длительный период, опередив седаны буквально на одну сотую процента (29,09% против 29,08%).
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Как пишет Институт исследований авторынка, это символическое, но показательное изменение в потребительских приоритетах.
- Далее — хэтчбеки (18,8%),
- универсалы (12,5%),
- минивэны (5,1%)
- фургоны (4,1%).
Меньше всего выбирают купе (0,9%), кабриолеты (0,2%) и пикапы (0,18%).
Новые авто
В сегменте новых авто ситуация еще более выразительная.
Кроссоверы составили более 72% всех зарегистрированных новых машин в 2025 году. Ни один другой тип кузова даже не приблизился к такой части.
- На втором месте — седаны (10,7%)
- хэтчбеки (6,1%)
- универсалы (5%).
Минивены и фургоны держатся в пределах 2−3%, а купе, пикапы и кабриолеты вместе едва достигают 0,5%.
Поэтому современный рынок подтверждает тренд: все больше украинцев выбирают практичные, универсальные по назначению автомобили.
Кроссоверы уже давно стали символом универсальности, пространства и «вездеходности» — и это четко отражено как в продажах новых, так и в обороте подержанных автомобилей.
Напомним, объем реализации новых легковых автомобилей вырос на 12% по сравнению с апрелем и сразу на 17,6% по сравнению с прошлым годом.
Такие итоги существенно изменили показатели авторынка за 5 месяцев 2025 года. Почти (-5%) удалось восполнить падение начала года и выйти на положительный трек.
Феноменальный скачок в мае зафиксировали и у дилеров Mazda, которым удалось вернуть себе 14 позиций и снова занять весомые места в Топ-10 авторынка. Mazda CX-5 вернулась в Топ-5 самых популярных автомобилей украинского рынка.
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