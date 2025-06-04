Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото) — Finance.ua
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Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото)

Технологии&Авто
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Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото)
Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото)
В мае 2025 г. на автомобильном рынке были зафиксированы положительные изменения.
Об этом пишет AUTO-Consulting.
Объем реализации новых легковых автомобилей вырос на 12% по сравнению с апрелем и сразу на 17,6% по сравнению с прошлым годом.
Такие итоги существенно изменили показатели авторынка за 5 месяцев 2025 года. Практически (-5%) удалось восполнить падение начала года и выйти на положительный трек.
Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото)
Лидерство уверенно держит Toyota, а вот на второе место вышел Volkswagen благодаря активизации предложения.
Феноменальный скачок в мае зафиксировали и у дилеров Mazda, которым удалось вернуть себе 14 позиций и снова занять весомые места в Топ-10 авторынка. Mazda CX-5 вернулась в Топ-5 самых популярных автомобилей украинского рынка.

Страхование для выезда за границу

По материалам:
Autoconsulting
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