Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото) — Finance.ua

Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото) Сегодня 08:23 — Технологии&Авто

Май 2025 года на автомобильном рынке: кто в лидерах (фото)

В мае 2025 г. на автомобильном рынке были зафиксированы положительные изменения.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

Объем реализации новых легковых автомобилей вырос на 12% по сравнению с апрелем и сразу на 17,6% по сравнению с прошлым годом.

Такие итоги существенно изменили показатели авторынка за 5 месяцев 2025 года. Практически (-5%) удалось восполнить падение начала года и выйти на положительный трек.

Лидерство уверенно держит Toyota, а вот на второе место вышел Volkswagen благодаря активизации предложения.

Феноменальный скачок в мае зафиксировали и у дилеров Mazda, которым удалось вернуть себе 14 позиций и снова занять весомые места в Топ-10 авторынка. Mazda CX-5 вернулась в Топ-5 самых популярных автомобилей украинского рынка.

Autoconsulting По материалам:

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