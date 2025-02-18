Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг Сегодня 16:47 — Криптовалюта

Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг

Trustee Plus — мультивалютный сервис для выгодного и удобного управления активами в формате мобильного приложения — поделился информацией о самых популярных криптобиржах среди своих клиентов.

Как свидетельствуют данные компании, большинство пользователей используют одну или две криптобиржи. Наибольшее количество криптобирж — 12 — использует меньше всего инвесторов.

Взаимодействие с биржами:

среднее количество бирж с которым взаимодействует пользователь — 3,28;

максимальное количество в 12 бирж используют 0,006% пользователей;

29,65% пользователей — используют одну биржу;

22,18% пользователей — используют две биржи;

15,63% пользователей — используют три биржи;

11,33% пользователей — четыре биржи;

8,17% пользователей — пять бирж;

13% пользователей — от 6 до 11 бирж.

Инфографика: Trustee Plus

«Данные четко демонстрируют, что большинство пользователей не ограничиваются лишь одной биржей, а распределяют активы между несколькими платформами. Средний показатель взаимодействия в 3,28 биржи на одного пользователя подтверждает тренд диверсификации, который становится все более актуальным в контексте риск-менеджмента и поиска лучших торговых условий. Ожидается, что лидером остается Binance с впечатляющими 92,4%, но интересно видеть значительное присутствие Bybit и OKX, которые закрепились в топе. В то же время доля бирж вне лидирующей тройки свидетельствует о высоком уровне конкуренции на рынке и потребности пользователей в дополнительных возможностях», — прокомментировала данные СТО Trustee Plus Ксения Житомирская.

Инфографика: Trustee Plus

Рейтинг бирж (более 100%):

Binance — 92,40%;

Bybit — 71,20%;

OKX — 36,60%;

MEXC — 31%;

KuCoin — 22%;

HTX — 20,30%;

Bitget — 18,50%;

WhiteBIT — 11,20%;

Gate. io — 10,90%;

Кракен — 5,99%;

Bitfinex — 5,35%;

KUNA — 1,83%;

Cex. io — 0,95%

Инфографика: Trustee Plus

Напомним, в 2024 году инвестиции в криптовалюту и индустрия цифровых денег сделала огромный шаг к принятию криптовалюты и ее интеграции в мировую финансовую систему. В какую криптовалюту инвестировать в 2025 год? Все больше пользователей делает выбор в пользу цифровой валюты, что позволяет экспертам считать, что нас ждет суперцикл, которого раньше не было в истории. Варианты, на которые следует обратить внимание — здесь.

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