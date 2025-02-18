Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг

Криптовалюта
53
Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг
Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг
Trustee Plus — мультивалютный сервис для выгодного и удобного управления активами в формате мобильного приложения — поделился информацией о самых популярных криптобиржах среди своих клиентов.
Как свидетельствуют данные компании, большинство пользователей используют одну или две криптобиржи. Наибольшее количество криптобирж — 12 — использует меньше всего инвесторов.
Взаимодействие с биржами:
  • среднее количество бирж с которым взаимодействует пользователь — 3,28;
  • максимальное количество в 12 бирж используют 0,006% пользователей;
  • 29,65% пользователей — используют одну биржу;
  • 22,18% пользователей — используют две биржи;
  • 15,63% пользователей — используют три биржи;
  • 11,33% пользователей — четыре биржи;
  • 8,17% пользователей — пять бирж;
  • 13% пользователей — от 6 до 11 бирж.
Инфографика: Trustee Plus
Инфографика: Trustee Plus

Курс криптовалют к доллару 💵

«Данные четко демонстрируют, что большинство пользователей не ограничиваются лишь одной биржей, а распределяют активы между несколькими платформами. Средний показатель взаимодействия в 3,28 биржи на одного пользователя подтверждает тренд диверсификации, который становится все более актуальным в контексте риск-менеджмента и поиска лучших торговых условий. Ожидается, что лидером остается Binance с впечатляющими 92,4%, но интересно видеть значительное присутствие Bybit и OKX, которые закрепились в топе. В то же время доля бирж вне лидирующей тройки свидетельствует о высоком уровне конкуренции на рынке и потребности пользователей в дополнительных возможностях», — прокомментировала данные СТО Trustee Plus Ксения Житомирская.
Инфографика: Trustee Plus
Инфографика: Trustee Plus
Рейтинг бирж (более 100%):
  • Binance — 92,40%;
  • Bybit — 71,20%;
  • OKX — 36,60%;
  • MEXC — 31%;
  • KuCoin — 22%;
  • HTX — 20,30%;
  • Bitget — 18,50%;
  • WhiteBIT — 11,20%;
  • Gate. io — 10,90%;
  • Кракен — 5,99%;
  • Bitfinex — 5,35%;
  • KUNA — 1,83%;
  • Cex. io — 0,95%
Инфографика: Trustee Plus
Инфографика: Trustee Plus
Напомним, в 2024 году инвестиции в криптовалюту и индустрия цифровых денег сделала огромный шаг к принятию криптовалюты и ее интеграции в мировую финансовую систему. В какую криптовалюту инвестировать в 2025 год? Все больше пользователей делает выбор в пользу цифровой валюты, что позволяет экспертам считать, что нас ждет суперцикл, которого раньше не было в истории. Варианты, на которые следует обратить внимание — здесь.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.