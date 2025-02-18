Какие криптобиржи выбирают инвесторы — рейтинг
Trustee Plus — мультивалютный сервис для выгодного и удобного управления активами в формате мобильного приложения — поделился информацией о самых популярных криптобиржах среди своих клиентов.
Как свидетельствуют данные компании, большинство пользователей используют одну или две криптобиржи. Наибольшее количество криптобирж — 12 — использует меньше всего инвесторов.
Взаимодействие с биржами:
- среднее количество бирж с которым взаимодействует пользователь — 3,28;
- максимальное количество в 12 бирж используют 0,006% пользователей;
- 29,65% пользователей — используют одну биржу;
- 22,18% пользователей — используют две биржи;
- 15,63% пользователей — используют три биржи;
- 11,33% пользователей — четыре биржи;
- 8,17% пользователей — пять бирж;
- 13% пользователей — от 6 до 11 бирж.
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«Данные четко демонстрируют, что большинство пользователей не ограничиваются лишь одной биржей, а распределяют активы между несколькими платформами. Средний показатель взаимодействия в 3,28 биржи на одного пользователя подтверждает тренд диверсификации, который становится все более актуальным в контексте риск-менеджмента и поиска лучших торговых условий. Ожидается, что лидером остается Binance с впечатляющими 92,4%, но интересно видеть значительное присутствие Bybit и OKX, которые закрепились в топе. В то же время доля бирж вне лидирующей тройки свидетельствует о высоком уровне конкуренции на рынке и потребности пользователей в дополнительных возможностях», — прокомментировала данные СТО Trustee Plus Ксения Житомирская.
Рейтинг бирж (более 100%):
- Binance — 92,40%;
- Bybit — 71,20%;
- OKX — 36,60%;
- MEXC — 31%;
- KuCoin — 22%;
- HTX — 20,30%;
- Bitget — 18,50%;
- WhiteBIT — 11,20%;
- Gate. io — 10,90%;
- Кракен — 5,99%;
- Bitfinex — 5,35%;
- KUNA — 1,83%;
- Cex. io — 0,95%
Напомним, в 2024 году инвестиции в криптовалюту и индустрия цифровых денег сделала огромный шаг к принятию криптовалюты и ее интеграции в мировую финансовую систему. В какую криптовалюту инвестировать в 2025 год? Все больше пользователей делает выбор в пользу цифровой валюты, что позволяет экспертам считать, что нас ждет суперцикл, которого раньше не было в истории. Варианты, на которые следует обратить внимание — здесь.
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