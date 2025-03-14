Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль) — Finance.ua

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Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль)

Технологии&Авто
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Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль)
Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль)
В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
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Это на 39% больше, чем в прошлом году.
Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (324 ед.)
Второй результат у NISSAN Qashqai (76 ед.)
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Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (62 ед.).
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (57 ед.) Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (52 ед.) и TOYOTA Camry (37 ед.).
Ранее Укравтопром сообщил, что в течение прошлого месяца украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года.
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Также специалисты назвали топ-5 гибридных авто с самым высоким рейтингом безопасности. Гибридные автомобили становятся все более популярными, предлагая экономичность и экологичность без компромиссов по безопасности. Эксперты TopSpeed ​​составили рейтинг пяти самых надежных гибридов, которые получили высокие оценки в краш-тестах и ​​имеют расширенный комплекс систем безопасности.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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