Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль) — Finance.ua

Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль) Сегодня 09:34 — Технологии&Авто

Какие гибриды популярны в Украине (данные за февраль)

В феврале автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

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Это на 39% больше, чем в прошлом году.

Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 51% в прошлом.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (324 ед.)

Второй результат у NISSAN Qashqai (76 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Yaris Cross (62 ед.).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (57 ед.) Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (52 ед.) и TOYOTA Camry (37 ед.).

Ранее Укравтопром сообщил , что в течение прошлого месяца украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года.

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