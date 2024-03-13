Какие факторы влияют на цену КАСКО — Finance.ua

Какие факторы влияют на цену КАСКО Сегодня 08:03 — Страхование

Какие факторы влияют на цену КАСКО

Страхование КАСКО — это надежный способ защиты вашего автомобиля от непредвиденных ситуаций.

Определение стоимости полиса зависит от многих факторов

Марка, модель и год выпуска автомобиля:

Премиальные и спортивные модели обычно имеют более высокие тарифы из-за более дорогих запчастей и ремонта.

Цена транспортного средства:

Новые автомобили могут иметь более высокую стоимость страхования, однако со временем цена может снижаться.

Опыт и история вождения:

Молодые и неопытные водители часто сталкиваются с более высокими тарифами из-за потенциально более высокого риска ДТП. Водители с безупречной историей без аварий могут купить КАСКО дешевле.

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Регион регистрации и эксплуатации автомобиля:

В крупных городах и регионах с высокой аварийностью цена КАСКО может быть выше.

Дополнительное покрытие:

Влияние на цену КАСКО могут иметь дополнительные опции, за которые вы решили заплатить. Например, полис, покрывающий случаи кражи или вандализма, обычно стоит больше, однако обеспечивает лучшую защиту.

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Франшиза:

Самостоятельно выбранная франшиза, то есть сумма, которую вам придется уплатить при обращении по страховому случаю, также влияет на стоимость. Обычно чем больше франшиза, тем меньше вы платите за страхование.

Страховая сумма:

Размер страховой суммы равен стоимости вашего транспортного средства.

Детальнее о том, как именно рассчитываются тарифы КАСКО и что влияет на конечную цену страховки, читайте в статье Finance.ua:

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