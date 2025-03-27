Какие цены на покупку паркомест в разных городах Украины — Finance.ua
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Какие цены на покупку паркомест в разных городах Украины

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Какие цены на покупку паркомест в разных городах Украины
Какие цены на покупку паркомест в разных городах Украины
В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составляет — 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%.
Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость, предоставленном finance.ua.
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Эксперты проанализировали, как отличается цена на покупку паркомест, и изменились ли спрос и предложение с 2024 года в разных городах Украины.
Они рассмотрели два сегмента: места на паркингах (крытые и подземные сооружения), а также парковки (открытые площадки).
Лидером по количеству объявлений и откликов на объявление о продаже места на паркинге является Киев. В столице фиксируем незначительное уменьшение предложения (на 3,8% в 2025 году) и одновременно повышение спроса на 11,9%.
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Медианная цена паркоместа в Киеве уменьшилась на 1,8% по сравнению с февралем 2024 года и составляет 879 796 грн.
Что касается общей тенденции, то цены на паркинг в основном растут.

Наибольшее изменение в таких городах:

  • в Одессе — на 14,7% - с 543 555 грн до 623 558 грн;
  • Львове — на 10% - с 567 256 грн до 624 071 грн;
  • Днепре — на 8% - с 748 581 грн до 808 619 грн;
Парковки: падение спроса и снижение цен
В 2025 году по Украине спрос на покупку мест на парковках уменьшился на 27,6%. Медианная цена также упала на 3% и составляет 40 000 грн. Предложение уменьшилось на 11,6%.
В частности, снижение цен на покупку места на парковке наблюдаем в городах с наибольшим предложением: -88,2% в Днепре (с 169 358 грн до 20 000 грн), -38,2% в Киеве (с 97 012 грн до 60 000 грн) и -9,8% в Одессе (с 39 292 грн до 35 423 грн).
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Наивысшая медианная стоимость места на парковке по Украине зафиксирована во Львове — 564 013 грн, что на 13% больше, чем в феврале 2024 года.
Спрос на покупку мест на парковке заметно снизился в Сумах (-88%), Одессе (-57%), Киеве (-31,6%) и Львове (-20,9%).

Какие тенеденции

В 2025 году наблюдается рост стоимости мест и спроса на паркинг в городах с наибольшим предложением. Цены же мест на парковках и спрос на них, напротив, уменьшаются.
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Напомним, с 24 июля 2023 года возобновилась оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой. Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной. Оплатить услугу с помощью приложения Киев Цифровой можно в несколько шагов.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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