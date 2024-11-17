Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре — Finance.ua

Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре Сегодня 07:15 — Технологии&Авто

Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре, Фото: freepik

В течение октября инспекторы по парковке в Киеве взыскали 10,7 миллиона гривен штрафов в государственный бюджет.

Об этом сообщает заместитель директора департамента территориального контроля города Сергей Дубенко.

Кроме того, благодаря оплате за парковку городской бюджет пополнился более чем на 8 миллионов гривен. Деньги уплатили 111 тысяч водителей в октябре.

По словам Дубенко, только в один день было выдано более двух тысяч постановлений за нарушение ПДД.

В то же время, общее количество привлеченных к ответственности водителей в октябре составило 38,4 тысячи.

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В общей сложности, инспекторы по парковке собрали рекордные 19 миллионов гривен за месяц.

Напомним, в Украине парковка на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет штраф в размере от 1020 до 1700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.

The Village Україна По материалам:

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