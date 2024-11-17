Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре — Finance.ua
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Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре

Технологии&Авто
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Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре
Ненадлежащая парковка в столице: какую сумму штрафов уплатили киевляне в октябре, Фото: freepik
В течение октября инспекторы по парковке в Киеве взыскали 10,7 миллиона гривен штрафов в государственный бюджет.
Об этом сообщает заместитель директора департамента территориального контроля города Сергей Дубенко.
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Кроме того, благодаря оплате за парковку городской бюджет пополнился более чем на 8 миллионов гривен. Деньги уплатили 111 тысяч водителей в октябре.
По словам Дубенко, только в один день было выдано более двух тысяч постановлений за нарушение ПДД.
В то же время, общее количество привлеченных к ответственности водителей в октябре составило 38,4 тысячи.
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В общей сложности, инспекторы по парковке собрали рекордные 19 миллионов гривен за месяц.
Напомним, в Украине парковка на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет штраф в размере от 1020 до 1700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.
По материалам:
The Village Україна
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