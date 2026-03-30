Место для вашей рекламы

Какая карта № 1 в кошельке украинцев по версии FinAwards

Финтех и Карты
CEO Treeum Валерия Лунева на сцене FinAwards с Ольгой Луговой, заместителем председателя правления АО "Универсал Банк"
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В рамках премии определили лидеров и в номинации «Карта № 1 в кошельке».

Кто стал лидером

По результатам голосования победу занял monobank Universal Bank со своей «Черной картой»:
  • это универсальная дебетно-кредитная карта с кредитным лимитом до 200 тыс. грн и возможностью мгновенной рассрочки;
  • открытие и обслуживание — бесплатные;
  • пополнение карты без комиссий — через терминалы mono, EasyPay, City24, кассы Universal Bank и партнеров;
  • переводы между клиентами monobank — бесплатные, в другие банки в гривне — тоже без комиссии (с отдельными исключениями для ФЛП и зарубежных карт);
  • снятие собственных средств в Украине — 0,9%, за рубежом — 2%;
  • действует гибкая кешбэк-программа с выбором категорий, партнерские бонусы и реферальная программа.
Как отмечают в банке, ключевая фишка этого продукта — полностью цифровая экосистема с максимальным фокусом на удобство для пользователя. Счет открывается полностью онлайн, физическую карту можно получить без посещения отделения, доступную доставку за границу.
«Серебро» в номинации получила всеКАРТА от ПУМБ. Основное о карте:
  • это дебетовая карта без кредитного лимита для ежедневного использования;
  • открытие и обслуживание карты — бесплатные;
  • пополнение безналичное и через терминалы — без комиссии банка;
  • переводы на карты любых банков в гривне в приложении ПУМБ — 0%;
  • снятие наличных денег в Украине — без комиссии до 50 тыс. грн в месяц, за границей — 2%;
  • на остаток средств можно получать 5% годовых при перечислении на депозит «Свободный» или сервис накопления МаниБокс.
«Карта имеет одну из крупнейших программ лояльности на рынке: более 200 кешбэк-предложений, партнерские скидки, кешбэк за рубежом, первую в Украине программу благодарности для доноров крови и реферальные бонусы. Счет можно открыть онлайн, физическую карту получить без посещения отделения. Доступна доставка за границу», — говорят в ПУМБе.
Замыкает тройку лидеров в номинации àbank с картой «АТБ»:
  • это кредитная карта с лимитом до 200 тыс. грн, созданная для ежедневных покупок с фокусом на удобство в сети АТБ;
  • пополнение карты, безналичные расчеты и переводы между клиентами банка без комиссий;
  • снятие собственных средств в Украине — 0,9%, за рубежом — 2%;
  • карта поддерживает мгновенную рассрочку и имеет программу лояльности с автоматическим кешбэком и скидками на акционные товары в АТБ, а также регулярные специальные предложения;
  • счет и карту можно открыть дистанционно, а физическую карту получить по почте без посещения отделения. Доступна доставка карты за границу.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
