Какая карта № 1 в кошельке украинцев по версии FinAwards

CEO Treeum Валерия Лунева на сцене FinAwards с Ольгой Луговой, заместителем председателя правления АО "Универсал Банк"

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В рамках премии определили лидеров и в номинации «Карта № 1 в кошельке».

Кто стал лидером

monobank Universal Bank со своей « По результатам голосования победу занялсо своей « Черной картой »:

это универсальная дебетно-кредитная карта с кредитным лимитом до 200 тыс. грн и возможностью мгновенной рассрочки;

открытие и обслуживание — бесплатные;

пополнение карты без комиссий — через терминалы mono, EasyPay, City24, кассы Universal Bank и партнеров;

переводы между клиентами monobank — бесплатные, в другие банки в гривне — тоже без комиссии (с отдельными исключениями для ФЛП и зарубежных карт);

снятие собственных средств в Украине — 0,9%, за рубежом — 2%;

действует гибкая кешбэк-программа с выбором категорий, партнерские бонусы и реферальная программа.

Как отмечают в банке, ключевая фишка этого продукта — полностью цифровая экосистема с максимальным фокусом на удобство для пользователя. Счет открывается полностью онлайн, физическую карту можно получить без посещения отделения, доступную доставку за границу.

ПУМБ. Основное о карте: «Серебро» в номинации получила всеКАРТА от. Основное о карте:

это дебетовая карта без кредитного лимита для ежедневного использования;

открытие и обслуживание карты — бесплатные;

пополнение безналичное и через терминалы — без комиссии банка;

переводы на карты любых банков в гривне в приложении ПУМБ — 0%;

снятие наличных денег в Украине — без комиссии до 50 тыс. грн в месяц, за границей — 2%;

на остаток средств можно получать 5% годовых при перечислении на депозит «Свободный» или сервис накопления МаниБокс.

«Карта имеет одну из крупнейших программ лояльности на рынке: более 200 кешбэк-предложений, партнерские скидки, кешбэк за рубежом, первую в Украине программу благодарности для доноров крови и реферальные бонусы. Счет можно открыть онлайн, физическую карту получить без посещения отделения. Доступна доставка за границу», — говорят в ПУМБе.

àbank с картой «АТБ»: Замыкает тройку лидеров в номинации

это кредитная карта с лимитом до 200 тыс. грн, созданная для ежедневных покупок с фокусом на удобство в сети АТБ;

пополнение карты, безналичные расчеты и переводы между клиентами банка без комиссий;

снятие собственных средств в Украине — 0,9%, за рубежом — 2%;

карта поддерживает мгновенную рассрочку и имеет программу лояльности с автоматическим кешбэком и скидками на акционные товары в АТБ, а также регулярные специальные предложения;

счет и карту можно открыть дистанционно, а физическую карту получить по почте без посещения отделения. Доступна доставка карты за границу.

