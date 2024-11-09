Какая государственная поддержка доступна для студентов со статусом ВПЛ — Finance.ua

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Какая государственная поддержка доступна для студентов со статусом ВПЛ

Личные финансы
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Какая государственная поддержка доступна для студентов со статусом ВПЛ
Какая государственная поддержка доступна для студентов со статусом ВПЛ, Фото: freepik
Государственная поддержка студентов ВПЛ предоставляется до завершения обучения или до достижения ими 23 лет.
Об этом рассказали социальные работники БФ «Право на защиту».

Какая государственная целевая поддержка доступна для студентов со статусом ВПЛ

1. Полная оплата обучения. Расходы на получение профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования для студентов ВПЛ могут покрываться за счет государственного или местных бюджетов.
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Оплата производится при зачислении на места государственного/регионального заказа в соответствии с условиями и правилами приема (с учетом квот, установленных в соответствии с законодательством.
2. Льготные долгосрочные кредиты. Студенты могут получить в установленном законодательством порядке льготные долгосрочные кредиты для получения профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

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Они предоставляются в случае зачисления на обучение в соответствии с условиями, заключенными между заведением высшего образования и физическим или юридическим лицом, в соответствии с условиями приема.
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3. Социальная стипендия. Предоставляется лицам, обучающимся по государственному или региональному заказу по дневной форме обучения.
4. Бесплатные учебники. Студентов со статусом ВПЛ бесплатно обеспечивают учебниками за счет библиотечного фонда соответствующего учебного заведения.
5. Бесплатный доступ к интернету и базам данных. В государственных и коммунальных учреждениях студенты ВПЛ имеют бесплатный доступ к интернету и необходимым базам данных.
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6. Проживание в общежитии по льготной цене. Проживание в студенческих общежитиях со льготной оплатой в размере, определенном учреждением профессионального высшего или высшего образования в установленном законодательством порядке, но не более 50% предельного размера платы за проживание в студенческих общежитиях.
7. Бесплатное проживание. Студенты ВПЛ, которые учатся на дневной форме, могут проживать в ученических и студенческих общежитиях бесплатно.
Напомним, уже со следующего года больше средств будет выделяться на специальности, в которых государство прогнозирует повышенный спрос.
По материалам:
Finance.ua
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