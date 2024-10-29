Кто из студентов может получить повестку в ноябре — Finance.ua

Кто из студентов может получить повестку в ноябре Сегодня 19:33

Кто из студентов может получить повестку в ноябре

Мобилизация студентов в Украине в 2024 году производится по закону № 10 449. Большинство учеников высших учебных заведений имеют отсрочку от призыва. Однако есть некоторые исключения. Некоторые студенты мужского пола могут получить повестку и попасть на фронт.

О мобилизации студентов рассказал бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

По его словам, у мужчин-студентов есть отсрочка, если получают первое высшее образование и обучаются на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Важно помнить, что отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться таким правом, каждый учащийся должен подать справку из деканата в ТЦК. Если не сообщить военкомату, то мужчина считается военнообязанным и может получить повестку.

Также не получат отсрочку студенты, которые:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

Юрист Владимир Пилипенко напомнил, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть мобилизованы. Таких граждан могут мобилизовать только с согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Но это не касается мужчин, прошедших военную кафедру, получивших звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Таких людей закон дает право мобилизовать.

УНІАН По материалам:

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