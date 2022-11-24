Как живется иранскому бизнесу в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как живется иранскому бизнесу в Украине (инфографика) Сегодня 12:31

Пока над Украиной летают вражеские шахеды в стране продолжают работать около 900 компаний с иранским капиталом. За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн грн чистого дохода. Аналитики R&D центра YouControl исследовали украинские компании с иранскими владельцами: определили их региональную концентрацию, наиболее распространенные виды деятельности, выделили топ по объему чистого дохода. Также добавили в систему новый рисковый фактор, сигнализирующий о связи контрагента со страной-союзником россии.

Иранский капитал в деловом ландшафте Украины

Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра относительно учредителей и конечных бенефициаров украинских предприятий. В результате было обнаружено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или зарубежные компании с иранской «пропиской».

Согласно с последними известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн.

Региональное распределение иранского бизнеса в Украине

Эти суммы свидетельствуют об относительно низком уровне прямого присутствия иранского капитала в деловом ландшафте Украины, ведь каждая из топ 1000 крупнейших компаний Украины сгенерировала как минимум 1 миллиард гривен выручки за аналогичный период. Однако, не стоит забывать, что иранский капитал ввиду многолетних международных санкций издавна был склонен скрываться за оффшорными косвенными цепочками собственности или же действовать в теневом секторе экономики вне периметра официального регулирования. Следовательно, реальные масштабы присутствия иранского капитала в Украине могут быть значительно выше.

Места концентрации компаний с иранскими владельцами

661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины — Киеве (77% от общего количества). На втором месте — Харьковская область, на третьем — Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевская и Днепропетровская области. То есть иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. В то время как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше всего.

Чем занимается иранский бизнес в Украине

Отраслевая структура иранского бизнеса в Украине по кодам видов экономической деятельности свидетельствует о преобладании КВЭДа «46.90. Неспециализированная оптовая торговля». Он отмечен как основной для 91 компании (10,5% от общего количества).

Также относительно многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5,3%), ресторанного бизнеса (5,0%), компьютерного программирования (4,5%).

Высоким удельным весом обладают оптовые торговцы овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.

Топ по доходам

В ренкинг топ 15 отобраны крупнейшие иранские компании в Украине по объему чистого дохода от реализации продукции по данным 2020 года — последние известные данные, которые в прошлом году раскрыла ГФС. Топ по объему чистого дохода возглавило ООО «ЗИБА» — 128,8 млн грн, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Объем импортных операций компании в 2021 году составил в пределах 1-1,5 млн грн. Руководитель и участник ООО «Зиба» гражданин Ирана Гадири Алиреза Раджаб также зарегистрирован как физлицо-предприниматель с основным видом деятельности оптовая торговля фруктами и овощами.

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