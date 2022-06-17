Как защитить деньги на банковских счетах во время войны: инструкция от Госспецсвязи и НБУ — Finance.ua

Как защитить деньги на банковских счетах во время войны: инструкция от Госспецсвязи и НБУ

Сегодня 09:48 — Финтех и Карты

Специалисты отмечают , что в военное время злоумышленники стали спекулировать на тему предоставления государственной помощи гражданам, пострадавшим от боевых действий. Кроме того, выманивают деньги под видом помощи украинской армии или пострадавшим. С 24 февраля Киберполиция поймала около 500 подозреваемых в онлайн-мошенничестве.

Как же защитить свои средства на банковских счетах?

установить приложение банка для контроля расходов и списаний;

подключить услугу SMS-банкинга для получения уведомлений об операциях по счету;

для входа использовать двухфакторную авторизацию или биометрическую защиту;

поставить PIN на SIM-карту с финансовым номером, используя сложные комбинации цифр (не следует ставить дату рождения);

установить антивирусное приложение на компьютер и смартфон;

никому не разглашать конфиденциальные данные, такие как PIN-код, логин, пароль, CVV, финансовый номер телефона, коды и пароли, отправленные банком;

не хранить пароли и коды на смартфоне или в мессендерах;

использовать разные пароли и PIN-коды;

установить лимит для оплаты в интернете;

запретить удаленный перевыпуск SIM-карты мобильным операторам;

регулярно обновлять мобильные приложения, необходимые для безопасности.

Как обманывают украинцев: самые популярные схемы

Представители профильных ведомств рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества и объяснили, что нужно делать, чтобы не попасть на уловки преступников, но и не потерять возможность помочь нуждающимся во время войны.

Первый сценарий: знакомый просит прислать деньги в соцсети или мессенджере

В таком случае существует риск, что мошенники взломали аккаунт человека. Поэтому следует связаться с человеком для уточнения через другой канал связи, например, позвонить по телефону или написать на электронную почту. Если он не отправлял сообщение, то рассказать о взломе, посоветовать сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.

Второй сценарий: фейковая информация о предоставлении финпомощи

Мошенники могут распространять в сети информацию о предоставлении финансовой помощи. Они могут называться учреждениями и банками. Чаще сообщения содержат ссылки на чат-бот или сайт, где якобы можно узнать дополнительную информацию.

Если вам в мессенджере, социальной сети или на email поступило сообщение о предоставлении финансовой помощи от имени госучреждения или банка (возможно, и открытая публикация), содержащее ссылку на чат-бот или сайт, где можно узнать дополнительную информацию. Ни в коем случае нельзя переходить по таким ссылкам, которые, скорее всего, фишинговые, не стоит также разглашать конфиденциальную информацию, такую как данные карты или пароль от онлайн-банкинга. Если такие сведения уже раскрыты, необходимо обратиться в банк и заблокировать карту.

Третий сценарий: эвакуационный рейс, на который записываются только по предоплате

Аферисты также часто распространяют сообщения об эвакуационном рейсе при условии предоплаты.

Эксперты советуют: проверять информацию об эвакуационных рейсах, гуманитарных коридорах необходимо только на официальных ресурсах, а также выбирать наложенный платеж перевозок. Если вы пострадали от мошенничества, заполните форму на сайте Киберполиции.

Четвертый сценарий: продажа несуществующих товаров в интернете по предоплате

Часто злоумышленники могут «продавать» вещи онлайн, которых на самом деле не существует.

Поэтому нужно проверять онлайн-магазины и виртуальные торговые площадки, а также их названия и веб-адрес (преступники могут изменить один или несколько символов, сохранив визуальное сходство), по возможности оплачивать только после получения и проверки. Завести виртуальную карту для онлайн-шопинга и переводить на нее только сумму, необходимую для оплаты желаемой вещи. Не разглашать PIN-код и CVV от карты. Не переходите на сторонние платформы для обсуждения деталей покупки.

Пятая схема: мошенничество псевдопокупателей

Злоумышленник спрашивает реквизиты карты и обещает отправить деньги в определенное время. Именно в это время его сообщник звонит от имени службы безопасности банка и якобы для зачисления средств просит ввести код активации, а на самом деле называет реквизиты подконтрольных счетов, куда жертва по незнанию отправляет собственные сбережения.

Шестая схема: псевдопомощь военным

Новая афера «в старой обёртке». Она заключается в рассылке сообщений о якобы сборе средств для военных.

Специалисты советуют переводить деньги только через официальные фонды, благотворительные организации или людям, которых вы знаете лично и которым доверяете. Не переходите по сомнительным ссылкам и не указывайте на сторонних ресурсах данные вашей банковской карты.

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