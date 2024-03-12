Как заказать номерные знаки у частной компании — Finance.ua

Как заказать номерные знаки у частной компании Сегодня 08:30 — Личные финансы

Как заказать номерные знаки у частной компании

Субъекты хозяйствования разных форм собственности уже могут производить номерные знаки для автомобилей.

Об этом в эфире телеканала «Общественное» рассказала начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.

Как заказать номерные знаки

При перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД новый владелец может выбрать имеющийся номерной знак в сервисном центре МВД или выбрать свободную комбинацию номеров с изготовлением у субъекта хозяйствования.

Автовладельцу необходимо предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства, и ему сразу напечатают номерной знак.

Для таких номерных знаков предусмотрены отдельные буквосочетания, например ОА, ОВ, ОС. Их можно заказать как для автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, так и для электрокаров.

Как организациям зарегистрировать свою деятельность

Также в Главном сервисном центре МВД призвали субъектов ведения хозяйства к сотрудничеству и объяснили, как именно им зарегистрировать свою деятельность.

«Коммерческим организациям необходимо зарегистрировать свою деятельность в Главном сервисном центре МВД и предоставить пакет документов. Их перечень и более подробную информацию можно найти на нашем сайте. Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней, после согласования организация получает доступ к электронному реестру», — отметила начальница управления коммуникации.

Кроме того, предприятиям необходимо оборудовать специальное помещение и установить оборудование, чтобы граждане имели возможность у них заказывать номерные знаки.

Стоимость услуги

Самитовская напомнила автовладельцам, как онлайн забронировать номерные знаки. Водители могут выбрать бесплатную или платную комбинацию цифр. Сама же услуга выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию. Стоимость платных комбинаций составляет от 4800 до 96 000 грн.

Чтобы забронировать номерной знак, необходимо авторизироваться в Кабинете водителя , выбрать желаемую комбинацию и оплатить ее.

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