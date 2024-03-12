Как заказать номерные знаки у частной компании — Finance.ua

Как заказать номерные знаки у частной компании
Субъекты хозяйствования разных форм собственности уже могут производить номерные знаки для автомобилей.
Об этом в эфире телеканала «Общественное» рассказала начальник управления коммуникации Главного сервисного центра МВД Екатерина Самитовская.
Как заказать номерные знаки
При перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД новый владелец может выбрать имеющийся номерной знак в сервисном центре МВД или выбрать свободную комбинацию номеров с изготовлением у субъекта хозяйствования.
Автовладельцу необходимо предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства, и ему сразу напечатают номерной знак.
Читайте также: Индивидуальные номерные знаки: сколько стоят, как заказать осенью 2023
Для таких номерных знаков предусмотрены отдельные буквосочетания, например ОА, ОВ, ОС. Их можно заказать как для автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, так и для электрокаров.
Как организациям зарегистрировать свою деятельность
Также в Главном сервисном центре МВД призвали субъектов ведения хозяйства к сотрудничеству и объяснили, как именно им зарегистрировать свою деятельность.
«Коммерческим организациям необходимо зарегистрировать свою деятельность в Главном сервисном центре МВД и предоставить пакет документов. Их перечень и более подробную информацию можно найти на нашем сайте. Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней, после согласования организация получает доступ к электронному реестру», — отметила начальница управления коммуникации.
Читайте также: Новые номерные знаки в Украине: что нужно знать
Кроме того, предприятиям необходимо оборудовать специальное помещение и установить оборудование, чтобы граждане имели возможность у них заказывать номерные знаки.
Стоимость услуги
Самитовская напомнила автовладельцам, как онлайн забронировать номерные знаки. Водители могут выбрать бесплатную или платную комбинацию цифр. Сама же услуга выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию. Стоимость платных комбинаций составляет от 4800 до 96 000 грн.
Чтобы забронировать номерной знак, необходимо авторизироваться в Кабинете водителя, выбрать желаемую комбинацию и оплатить ее.
Напомним, программа страхования автомобиля каско защищает водителей от финансовых потерь в случае наиболее типичных транспортных проблем. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:
Хочу оформить каско 🚗
Поделиться новостью