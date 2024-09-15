Как за 22 евро посетить пять итальянских городов: бюджетный лайфхак для путешественников — Finance.ua
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Как за 22 евро посетить пять итальянских городов: бюджетный лайфхак для путешественников

Мир
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Как за 22 евро посетить пять итальянских городов: бюджетный лайфхак для путешественников
Как за 22 евро посетить пять итальянских городов: бюджетный лайфхак для путешественников, Фото: freepik
Опытный путешественник посоветовал, как туристы могут за 22 евро посетить пять городов Италии, преодолев 772 км за один день, начиная с Милана и через Болонью, Флоренцию и Рим доехать до Неаполя. Он рекомендовал тщательно планировать междугородные автобусные маршруты.
Об этом пишет The Sun.
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Эксперт рекомендует начать с Милана на севере страны, а затем двигаться на юг в направлении Неаполя.
Вот предложенный им автобусный маршрут:
  • Милан — Болонья (время в пути 2 часа 55 минут); билеты стоят от 3 евро;
  • Болонья — Флоренция (время в пути 1 час 20 минут); билеты стоят от 7 евро;
  • Флоренция — Рим (время в пути 3 часа 15 минут); билеты стоят от 7 евро;
  • Рим — Неаполь (время в пути 2 часа 50 минут); билеты стоят от 5 евро.
Эпическое путешествие из Милана в Неаполь обойдется всего в 22 евро, что на 43 евро дешевле, чем самый дешевый железнодорожный рейс между этими двумя городами.
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В общей сложности путешествие займет 10 часов 20 минут, причем в некоторых городах отдыхающие смогут успеть посетить одну-две достопримечательности.
Например, увидеть знаменитый собор в Милане, Колизей в Риме или попробовать «лучшую в мире пиццу» в Неаполе.
Однако следует помнить, что власти Рима рассматривают возможность ограничения доступа туристов к фонтану Треви, одной из самых посещаемых достопримечательностей города.
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Каждый, кто отважится искупаться в фонтане, вероятнее всего, получит немалый штраф: в частности, в прошлом году двоих австралийских посетителей оштрафовали за это на 450 евро.

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По материалам:
Фокус
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