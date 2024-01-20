Как выделиться на собеседовании среди других кандидатов — Finance.ua
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Как выделиться на собеседовании среди других кандидатов

Личные финансы
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Как выделиться на собеседовании среди других кандидатов
Как выделиться на собеседовании среди других кандидатов
ІТ-рекрутер и HR-менеджер Карина Еремеева поделилась советами, как кандидатам можно выделиться во время собеседования.
Об этом пишет Dev.ua.

Знание компании

«Всегда поражает, когда кандидат хорошо ориентируется в компании», — отметила рекрутер.
Она советует изучать историю и ценности компании, а также поинтересоваться происходящими в ней событиями.
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Структурированные ответы

Будьте готовы выражать свои мысли четко и структурированно. Для этого следует использовать методику STAR: Situation, Task, Action, Result.

Оригинальные вопросы

Вместо стандартных задавайте неожиданные вопросы. Это покажет креативность и глубину мышления.
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Взаимодействие и слушание

«Собеседование — это двусторонний процесс», — отмечает Еремеева. Поэтому следует показать, что готовы не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Для этого нужно внимательно слушать и реагировать на идеи, которые выражает работодатель.

Личный бренд

«Будьте уверены в себе и позитивны. Ваша энергия и уверенность могут быть решающими в впечатлении работодателя», — заключила рекрутер.
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Напомним, ранее эксперты портала по поиску работы budni.rabota.ua рассказали об основных признаках, указывающих, что вы не прошли собеседование и лучше забыть об этой компании. Собеседование может стать настоящим стрессом для соискателя, а еще худшими эмоциональными мучениями может быть ожидание его результатов. Однако спрогнозировать фидбек работодателя можно сразу после интервью.
Несмотря на дефицит персонала, работодатели ищут идеальных и надежных сотрудников, стрессоустойчивых экспертов с готовностью к переменам. Выбирают долго и тщательно, учитывая все за и против, и возвращаются к тем, кому удалось проявить себя на все 100%. Ранее эксперты Work.ua также назвали несколько советов, которые помогут выделиться на собеседовании и получить работу мечты.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
dev.ua
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