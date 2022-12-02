Как выбрать зарядную станцию: самые важные критерии — Finance.ua

Как выбрать зарядную станцию: самые важные критерии Сегодня 08:02 — Личные финансы

Из-за российской агрессии и ракетных обстрелов украинцы уже знают, как это — остаться без света и даже отопления. Так что возникает вопрос: а как стать независимым от отключений электроэнергии и приспособиться к нынешним реалиям?

На помощь придут зарядные станции. Рассказываем, что это такое и по каким критериям следует их выбирать.

Что это такое

Зарядная станция — это альтернативный источник энергии, работающий благодаря встроенным аккумуляторам. Иными словами, зарядная станция является тем самым хорошо нам известным павербанком, однако еще более вместительным (40000+ mAh), мощным и универсальным.

Как определить, что перед вами именно зарядная станция, а не павербанк? Обратите внимание на следующие особенности:

объем аккумуляторов от 40000 mAh;

емкость от 150 Вт·ч;

мощность от 150 Вт;

наличие розеток переменного тока;

возможность заряжать не только телефон, но и другие устройства;

способность заряжать сразу несколько приборов;

опция подключения дополнительного аккумулятора для увеличения вместимости станции.

Так, зарядные станции предназначены не только для смартфонов, но и для других приборов, среди которых телевизоры, электрочайники, ноутбуки, холодильники, фотоаппараты и т.д. Возможность питания большой бытовой техники зависит от мощности устройства, чем мощнее станция, тем больше приборов она сможет подпитать.

Критерии выбора станций

Взвесив все за и против, вы все же решили покупать станцию. Однако как выбрать нужный прибор? Для этого сравним критерии и оценим ситуацию:

1. Бюджет

Да, даже в этом случае первое, на что мы будем опираться, — это бюджет, то есть сумма, которую вы готовы потратить на станцию. Чем больше бюджет, тем более современную, надежную и мощную станцию вы сможете приобрести.

Самый дешевый вариант на рынке — Newell Asvala 200W 154Wh стоимостью в 17 тысяч гривен, а самый дорогой — Bluetti AC300+B300 за 198 тысяч гривен.

2. Мощность

Мощность станций измеряется в Вт и колеблется от 150 до 3600 Вт. Чем выше мощность, тем более энергоемкие устройства вы сможете подсоединить, среди которых электрочайники, микроволновки и т.д.

3. Разъемы

Проанализируйте, какие приборы вам нужно будет использовать и какие разъемы они имеют. Например, для подключения чайника понадобятся розетки на 220 В, для смартфонов — USB-A или USB-C, для автомобильного прикуривателя — выход на 12-24 В и так далее. Конечно, чем больше разъемов будет иметь станция, тем больше устройств одновременно вы сможете подключить.

4. Емкость аккумулятора

Как мы уже поняли раньше, станции работают автономно благодаря аккумуляторам, емкость которых измеряется в mAh. Это значение отвечает за время, в течение которого устройство сможет заряжать другие девайсы, большая емкость = более длительная работа. На рынке вы найдете модели емкостью от 40000 mAh до 100000 mAh.

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