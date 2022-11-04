Как выбрать утеплитель для дома — Finance.ua

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Как выбрать утеплитель для дома

Энергетика
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Как выбрать утеплитель для дома
Ожидается, что нынешней зимой температура внутри жилья не будет превышать 16-18 градусов тепла. Но украинцы выстоят, ведь уже ищут пути не замерзнуть.
Один из способов пережить зиму с комфортом — утеплить наружные поверхности квартир и частных домов. Давайте рассмотрим, как и чем усовершенствовать собственное жилье, потому что через стены и окна теряется до 50% тепла.
Для проведения работ по теплоизоляции жилья лучшая погода — 5-25 градусов тепла, стабильно сухая, без осадков.
В среднем для утепления квартиры площадью 30-40 кв.м требуется 3-5 дней, а для частного дома 150-250 кв.м — 2-3 недели.
Для квартир в многоэтажных домах чаще всего используют следующие утеплители:
  • Минеральная вата (стекловатая и базальтовая);
  • Пенопласт, пенополиуретан, пенополистирол и другие вспененные полимеры;
  • Эковата;
  • Пеностекло;
  • Бетонные смеси.
Нет универсального материала, который подходит одновременно для утепления кирпичных домов, керамического блока, пеноблока (газоблока), бетона или для каркасного деревянного жилья. Если утеплитель подобран в соответствии с характеристиками стен вашего жилья, то влага будет собираться ближе к внешнему краю стены, быстро отводиться, уменьшая теплопотери и вероятность появления сырости и грибка в жилье.
Выбирая утеплитель, обращайте внимание на следующие параметры:
  • Паропроницаемость (умение материала дышать, то есть способность пропускать или задерживать влагу). Паропроницаемость всех материалов, используемых при отделке и утеплении фасадов, должна увеличиваться от внутреннего слоя к наружному;
  • Теплопроводность (способность передавать теплоту другим поверхностям, имеющим разные температуры). Чем ниже этот показатель, тем меньше тепла отдает поверхность и меньше потребность в обогревателях и дополнительных утеплителях;
  • Водопоглощение (показывает, сколько влаги может абсорбировать материал). Утеплитель должен быстро высыхать и не менять свои свойства;
  • Экологичность. Волокнистые утеплители (например, базальтовая или минеральная вата) при нагревании выделяют вредные вещества. Чтобы они не попали в дом, их нужно тщательно герметизировать;
  • Горючесть (показывает, насколько материал противостоит воздействию огня). Чем ниже показатель горючести, тем дольше материал не воспламеняется. Выбирайте утеплитель с низким показателем горючести Г1 или НГ;
  • Плотность (показывает, сколько тепла и как быстро это тепло может пройти через материал). С течением времени показатель меняется, теряет эффективность, поэтому лучше брать более плотный утеплитель.
Больше советов по утеплению от экспертов читайте в нашей статье:

Утепление фасадов🏢

По материалам:
Finance.ua
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