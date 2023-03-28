Как военному получить отпуск: алгоритм действий — Finance.ua

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Как военному получить отпуск: алгоритм действий

Личные финансы
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Как военному получить отпуск: алгоритм действий
Как военному получить отпуск: алгоритм действий
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил порядок предоставления отпуска военнослужащим во время действия военного положения.
Об этом сообщает Офис омбудсмена по правам человека.
Вопрос предоставления отпуска военнослужащим регулирует Закон Украины «О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения».

Какие отпуска могут взять военные

Закон определяет, что в особый период во время военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.
Сроки:
  • каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней.
  • часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам:
  1. Написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и приложить документы с обоснованием.
  2. В дальнейшем рапорт военнослужащего с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба.
  3. Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.
Рекомендуется подавать рапорт в двух экземплярах: на одном должны быть указаны входящий номер, дата и подпись лица, принявшего рапорт, которые станут подтверждением факта обращения с рапортом.

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По материалам:
Finance.ua
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