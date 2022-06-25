Как вернуть переплату за газ, если уплатили не тому поставщику — Finance.ua

Как вернуть переплату за газ, если уплатили не тому поставщику Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как вернуть переплату за газ, если уплатили не тому поставщику

Потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств.

Об этом сообщают эксперты ГазПравды.

«В случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования», — говорится в сообщении.

Это касается и случаев, когда потребители уплатили за май 2022 года прежним поставщикам газа, хотя на самом деле уже получали топливо от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», как от поставщика «последней надежды».

Как пишут эксперты ГазПравды, люди получали как электронные, так и бумажные платежки уже после 20 июня — то есть после сообщения Нафтогаза об изменении поставщика для 8,8 млн потребителей. Однако, не разобравшись в ситуации, многие уплатили майские «платёжки» за непредоставленные услуги от предыдущих газсбытов. Теперь их интересует, как вернуть деньги и можно ли их автоматически перечислить новому поставщику.

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Как отмечается, при смене поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Также переплату за поставку газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа.

Однако можно вернуть деньги на свой счет. Для этого следует обратиться к прежнему поставщику газа и написать заявление. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно следует указать номер лицевого счета.

Отправить заявление можно по почте на официальный адрес старого поставщика. Также заявление можно отправить по электронной почте на официальный электронный адрес, в таком случае следует отправлять подписанную фото копию заявления.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

копию паспорта владельца лицевого счета (1,2 страницы и регистрация);

копию идентификационного кода владельца лицевого счета;

справку с реквизитами карточного счета из банка (или выписка из Приват24);

копию квитанции об оплате за природный газ за период, когда произошла переплата.

Все копии документов должны быть заверены потребителем, включая надпись «согласно оригиналу», дату и подпись.

Справка Finance.ua:

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