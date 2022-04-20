Как будут назначать субсидии на неотопительный сезон — Finance.ua
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Как будут назначать субсидии на неотопительный сезон

Сегодня 13:03Личные финансы
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Субсидии на неотопительный сезон переназначат автоматически. Об этом сообщила Марина Лазебная, министр социальной политики Украины.
Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, которое укрепляет защиту права на получение жилищных субсидий и льгот, обеспечивает их бесперебойное назначение, начисление и выплату в апреле и в течение неотопительного сезона 2022 года, в том числе автоматическое переназначение в регионах, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации.
"Должны продолжать получать субсидии люди из городов и сел, где идут активные боевые действия, даже в тех случаях, когда там не работают органы социальной защиты. Для того, чтобы начислить им субсидии с центрального уровня, мы наработали специальный механизм расчета размеров субсидий и льгот для таких получателей.
И, конечно, в современных условиях все переназначения должны происходить автоматически, чтобы человеку не нужно было идти лишний раз в органы социальной защиты", — прокомментировала Марина Лазебная.
Министр сообщила, что автоматически, без обращения человека, произойдет переназначение субсидий на неотопительный период с мая текущего года для всех получателей жилищной субсидии в отопительном периоде 2021/22 годов.
Такое переназначение будет производиться на основании информации, имеющейся в органах социальной защиты населения, с обновлением данных о доходах лиц от ПФУ и ГНС.
Субсидию будут назначать людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечения или обучения.
Для обеспечения начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот получателям из регионов, в которых временно не работают органы социальной защиты, установлен специальный механизм определения размера жилищных субсидий и льгот в апреле и в течение неотопительного сезона.
Их размер будет определяться на основе размера субсидии или льготы за январь 2022 года с учетом фактических данных 2021 года о соотношении среднего размера субсидий или льгот в январе и апреле, а также в январе и сентябре, как наиболее показательном месяце неотопительного сезона.
Это позволяет, с одной стороны, учесть тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги в текущем году. С другой стороны, учитывает изменение размеров субсидий и льгот в определенном месяце по отношению к январю на основании фактических данных за прошлый год.
Еще один шаг навстречу людям из регионов, где ведутся боевые действия: им субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.
Получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, разрешили не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии во время военного положения. Но при этом они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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