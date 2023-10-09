Как устранить проблемы с перегревом на устройствах Android — Finance.ua

Как устранить проблемы с перегревом на устройствах Android Сегодня 06:28

Мы выполняем множество задач на нашем устройстве Android, и из-за многозадачности иногда наш Android-смартфон перегревается.

Превышение скорости процессора может привести к перегреву устройства, что может привести к повреждению процессора. Поэтому лучше знать, что влечет за собой перегрев вашего Android и как это преодолеть.

Рассмотрим все причины, которые могут привести к перегреву телефона Android. Вы можете устранить все эти причины и избежать повреждения устройства. Итак, ознакомьтесь со всеми методами устранения проблем с перегревом Android.

1. Используйте оригинальное зарядное устройство

Вы когда-нибудь читали инструкцию, прилагаемую к вашему телефону? Каждая компания-производитель телефонов рекомендует не использовать дублирующие зарядные устройства, поскольку они могут повредить аккумулятор вашего телефона.

Аккумулятор является основной причиной перегрева телефона. Поэтому обязательно используйте оригинальное зарядное устройство.

2. Правильно зарядите телефон

Не забывайте использовать оригинальное зарядное устройство и убедитесь, что устройство не заряжается слишком долго в дневную жару. Просто заряжайте его на 70 или 80% в течение дня.

Кроме того, рекомендуется никогда не заряжать телефон полностью, поскольку это сокращает срок службы аккумулятора. Всегда заряжайте аккумулятор телефона до 90%.

3. Проверьте свой Wi-Fi

Сам по себе Wi-Fi не приводит к перегреву вашего смартфона. Однако приложения запускаются в фоновом режиме каждый раз, когда ваш смартфон подключается к сети Wi-Fi.

Итак, проверяйте все фоновые обновления, когда телефон подключается к сети WiFi.

4. Выключите Bluetooth, GPS

Bluetooth и GPS непрерывно сканируют доступные сети в фоновом режиме. Если вы запускаете игры для Android и на вашем смартфоне включена функция Bluetooth и GPS, это может привести к перегреву телефона. Поэтому выключите Bluetooth и GPS, если они не нужны.

5. Многозадачность

Если ваш Android нагревается чаще, высока вероятность, что на вашем телефоне установлено приложение, с которым он не справляется. Сейчас телефоны на базе Android, без сомнения, лучшие. Он предоставляет множество функций, поскольку вы можете играть в игры, смотреть видео и кинофильмы, слушать музыку, нажимать на картинки, выполнять поиск в Интернете и получать знания с помощью поисковых систем.

Однако вы должны искать приложения, работающие в фоновом режиме без вашего желания. Поэтому лучше всего искать задачи, работающие в фоновом режиме, и закрыть все ненужные приложения.

6. Не злоупотребляйте

У нас есть привычка обвинять наши устройства Android в нагревании. Однако мы забываем проверять наши привычки использования. Смартфоны являются мощными, но не предназначены для постоянного использования, в отличие от игровых консолей или ПК. Сейчас мы чаще используем телефоны, чем компьютеры.

В нашем телефоне нет системы охлаждения, которая есть на наших компьютерах. Поэтому нам следует перестать злоупотреблять нашими смартфонами на Android.

7. Интенсивная поточная передача

Просмотр видео и фильмов — это еще один факт, который может быть причиной перегрева телефона. Обычно мы проводим время за просмотром фильмов на наших устройствах Android во время путешествий. Это требует дополнительной работы от процессора вашего телефона, который потребляет энергию и перегревается.

Особенно когда нам требуется более четкое изображение, например высокой четкости, мы объединяем нагрузку на воспроизведение видео с нагрузкой на подключение к данным в течение длительного периода, что приводит к проблемам с нагреванием.

8. Интенсивные игры

В Google Play представлены различные развлекательные игры и приложения, которые создают и открывают ежедневно. Некоторые игры и приложения потребляют больше вычислительной мощности, чем другие, в зависимости от сложности программы, и когда вы объединяете их, они начинают нагреваться.

Теперь игры требуют большего объема оперативной памяти, лучшего процессора и подключения для передачи данных. Это еще одна важная причина, по которой наш телефон перегревается во время игр. Поэтому, если вы хотите играть в трудные игры на своем Android, убедитесь, что вы удалили фоновые задачи.

9. Избегайте пластиковых и кожаных чехлов

Что ж, если вы столкнулись с проблемой перегрева сразу после установки нового чехла, вам следует обратить внимание на используемый материал. Изоляционный материал, такой как пластик или кожа, может удерживать тепло внутри и холод снаружи, что приводит к перегреву.

Таким образом, если вы считаете, что причиной перегрева может быть чехол телефона, то снимите чехол телефона и используйте его, чтобы проверить, продолжает ли он нагреваться.

10. Поврежденный аккумулятор

Основной факт заключается в том, что если телефон нагревается, возможно, ваша батарея устарела или работает со сбоями. Вы должны заменить ее как можно раньше. Если он использовался у вас меньше года, вы должны произвести бесплатную замену аккумулятора, предъявив гарантийное требование.

Вы можете извлечь аккумулятор из телефона, чтобы проверить, не растянут ли он, не вздут или не перекручен. Если он не помещается в отведенное на вашем телефоне место, значит он неисправен и его необходимо заменить.

11. Надлежащая вентиляция устройства

Давайте рассмотрим пример из повседневной жизни: когда вы гуляете в холодном регионе, дует холодный ветер, а у вас нет перчаток, вы обычно засовываете руки в карманы, чтобы согреться. Точно так же каждый смартфон нуждается в некоторой вентиляции.

Если кажется, что телефон перегревается в кармане, достаньте его и дайте ему немного проветриться.

12. Повреждение водой

Часто люди слушают песни, принимая душ. Проблема с перегревом и питанием возникает в основном при использовании воды.

Найдите наклейку LDI (индикатор повреждения жидкостью) на телефоне, чтобы убедиться, что у него нет проблем с влагой или повреждением жидкостью.

13. Дайте вашему Android отдохнуть

Рассмотрим человеческое тело: нашему организму требуется отдых после большого количества работы в течение дня. То же касается и вашего смартфона. Вы оставляли свой телефон в покое на несколько секунд? Ваш телефон постоянно включен, и вы всю ночь подключали зарядное устройство? Ему тоже нужно немного времени, чтобы отдохнуть.

Таким образом, перезагрузка устройства повышает эффективность работы устройства Android. Это также продлит срок службы батареи.

14. Устаревшее программное обеспечение

Устаревшее программное обеспечение не считается основным фактором перегрева телефона. Но обновленное программное обеспечение помогает вашему телефону работать более плавно и быстрее, что снижает нагрузку на телефон и помогает поддерживать его температуру.

itechua По материалам:

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