Как улучшить свое финансовое положение: полезные привычки — Finance.ua

Как улучшить свое финансовое положение: полезные привычки Сегодня 08:09 — Личные финансы

Как улучшить свое финансовое положение: полезные привычки

Если вы задумываетесь над тем, как улучшить свое финансовое положение, начать экономить, достичь того, чтобы расходы не превышали доходы, пригодятся полезные финансовые привычки. Специалисты Финкульта поделились привычками, которые помогут с финансами.

Делайте сбережения, не откладывая «на потом»

Не стоит ждать, что возможность откладывать денежные средства появится, когда доходы вырастут. На самом деле это самообман, потому что обычно чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит. Именно поэтому важно изменить свое отношение к затратам.

Попытайтесь сделать так: прежде чем тратить, сначала отложить определенную сумму, заплатив себе на будущее.

Сформируйте резервный фонд

Многие люди вообще не имеют сбережений, и это не всегда именно те, кто мало зарабатывает. Следует задуматься о важности создания финансового резерва и начать его формирование. Размер такого фонда должен обеспечивать сохранение привычного уровня жизни семьи от 3 до 6 месяцев.

Вовремя сформированный резервный фонд поможет при форс-мажорных обстоятельствах, и тогда вам не придется тратить средства, предусмотренные на другие статьи бюджета.

Контролируйте расходы

Советуем вам уже сейчас приступить к учету расходов и доходов. Эта финансовая привычка полезна и эффективна для управления финансами семьи. Зная собственные расходы, вы сможете планировать бюджет на месяц и год, находить новые пути сбережения средств и получения доходов, оценить в целом ваше финансовое состояние и потенциал.

Избавьтесь от долговых обязательств

Когда мы тратим кредитные деньги на текущие нужды, это не только не улучшает нашу жизнь, но и лишает нас части дохода. Прежде чем подписать кредитный договор с банком, посчитайте, какую сумму вам придется вернуть. Если вы используете кредитный лимит по банковским картам — своевременно погашайте задолженность в пределах льготного периода.

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