Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию — Finance.ua

Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию Сегодня 17:33 — Личные финансы

Переселенцы из Украины, нашедшие убежище от войны в Литве, могут получать бесплатную медицинскую помощь. Для этого нужно иметь временный вид на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

«В регистрационном центре украинец получит карточку, где будет указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту — его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, украинцы в Литве могут рассчитывать на следующие медицинские услуги:

услуги скорой помощи и здравоохранения;

медицинскую реабилитацию раненых на войне;

прививку от COVID-19.

К тому же, как добавляют в Минздраве, ищущим убежища из Украины Литва обеспечивает бесплатные медицинские услуги, среди которых:

неотложная медицинская помощь; осмотр и медицинская помощь во время беременности и родов; другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи.

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