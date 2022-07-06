Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию — Finance.ua

Как украинцам получить медицинскую помощь в Литве: в Минздраве дали инструкцию
Переселенцы из Украины, нашедшие убежище от войны в Литве, могут получать бесплатную медицинскую помощь. Для этого нужно иметь временный вид на жительство.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
«В регистрационном центре украинец получит карточку, где будет указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту — его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Минздраве, украинцы в Литве могут рассчитывать на следующие медицинские услуги:
- услуги скорой помощи и здравоохранения;
- медицинскую реабилитацию раненых на войне;
- прививку от COVID-19.
К тому же, как добавляют в Минздраве, ищущим убежища из Украины Литва обеспечивает бесплатные медицинские услуги, среди которых:
- неотложная медицинская помощь;
- осмотр и медицинская помощь во время беременности и родов;
- другие медицинские услуги, неоказание которых может привести к ухудшению здоровья и необходимости неотложной медицинской помощи.
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