Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете — Finance.ua

Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете Сегодня 16:02 — Личные финансы

Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете

Безопасность финансовых данных в Интернете начинается с создания безопасного пароля. Он необходим, чтобы защитить аккаунты от мошенников.

Об этом пишет Финкульт.

Как создать надежный пароль

Надежный пароль — это пароль, состоящий из не менее 12 символов. Это сочетание букв в верхнем регистре, букв нижнего регистра, чисел и символов.

Для создания пароля не следует использовать:

ваши имя и фамилию;

название организации, в которой вы работаете;

дату рождения.

Новый пароль должен значительно отличаться от предыдущих.

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Что не следует делать после создания нового пароля

1. Никому не передавайте информацию о пароле

Даже членам семьи или родственникам.

2. Включите многофакторную аутентификацию

Эта техническая возможность добавляет еще один уровень безопасности на случай, если кто-нибудь украдет ваш пароль.

3. Никогда не отправляйте пароль по электронной почте, в сообщении в социальной сети или с помощью других средств связи, не гарантирующих надежную защиту.

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4. Используйте уникальный пароль для каждого веб-сайта.

Если злоумышленники украдут информацию аккаунта одного сайта, они будут пытаться использовать эти аккаунты на других веб-сайтах.

Мошенники надеются, что вы использовали такой же пароль на сайтах банковских услуг, социальных сетей или Интернет-магазинов.

5. Немедленно измените пароли в аккаунтах, если вы подозреваете мошеннические действия.

Создание безопасного пароля является важной задачей обеспечения защиты личной информации, поэтому следует помнить о необходимости периодического изменения паролей и использования двухэтапной аутентификации.

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