Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете — Finance.ua

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Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете

Личные финансы
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Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете
Как создать надежный пароль, чтобы уберечь финансовые данные в интернете
Безопасность финансовых данных в Интернете начинается с создания безопасного пароля. Он необходим, чтобы защитить аккаунты от мошенников.
Об этом пишет Финкульт.
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Как создать надежный пароль

Надежный пароль — это пароль, состоящий из не менее 12 символов. Это сочетание букв в верхнем регистре, букв нижнего регистра, чисел и символов.
Для создания пароля не следует использовать:
  • ваши имя и фамилию;
  • название организации, в которой вы работаете;
  • дату рождения.
Новый пароль должен значительно отличаться от предыдущих.
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Что не следует делать после создания нового пароля

1. Никому не передавайте информацию о пароле
Даже членам семьи или родственникам.
2. Включите многофакторную аутентификацию
Эта техническая возможность добавляет еще один уровень безопасности на случай, если кто-нибудь украдет ваш пароль.
3. Никогда не отправляйте пароль по электронной почте, в сообщении в социальной сети или с помощью других средств связи, не гарантирующих надежную защиту.
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4. Используйте уникальный пароль для каждого веб-сайта.
Если злоумышленники украдут информацию аккаунта одного сайта, они будут пытаться использовать эти аккаунты на других веб-сайтах.
Мошенники надеются, что вы использовали такой же пароль на сайтах банковских услуг, социальных сетей или Интернет-магазинов.
5. Немедленно измените пароли в аккаунтах, если вы подозреваете мошеннические действия.
Создание безопасного пароля является важной задачей обеспечения защиты личной информации, поэтому следует помнить о необходимости периодического изменения паролей и использования двухэтапной аутентификации.
Напомним, по данным НБУ, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.
По материалам:
Finance.ua
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