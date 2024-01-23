Как сменить карьеру в любом возрасте: 9 шагов — Finance.ua

Как сменить карьеру в любом возрасте: 9 шагов Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как сменить карьеру в любом возрасте: 9 шагов

К карьерным изменениям нужно подходить стратегически. Взвешенная, продуманная смена карьеры, скорее всего, даст больше удовлетворения от работы.

Если вы планируете сменить карьеру — независимо от того, вам 30, 40, 50, 60 и более лет, — вот девять шагов, которые помогут вам это сделать.

Проведите личную инвентаризацию

Заведите дневник. Сначала проанализируйте свои реакции на текущую работу и то, как они влияют на вашу удовлетворенность работой. Задавайте себе сложные вопросы типа: «Что именно в моей работе мне нравится или не нравится?». Отвечайте на них, а затем прочтите свои ответы. На основе собственных записей вы увидите картину того, довольны ли своей работой.

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Проведите инвентаризацию своих навыков, ценностей и интересов, связанных с работой, которая вам нравится. Вспомните случаи, когда вы преуспевали, и подумайте о том, что вы делали — это была работа, волонтерство, стажировка и т. д.

Определите, какие навыки способствовали вашему успеху и как их применить к интересующим вас ролям.

Решите, хотите ли вы сменить отрасль

Для кого-то смена карьеры может означать начало работы в смежной или совсем новой отрасли, в то время как другие могут искать новую профессию в той же отрасли.

Решить, что лучше всего для вас, означает использовать свой личный опыт, знания и умения, чтобы определить, какие профессии и отрасли лучше всего отвечают вашим потребностям.

Мозговой штурм карьеры

Чтобы получить больше информации о возможностях карьерного роста, проведите мозговой штурм рабочих мест и отраслей, которые могут соответствовать вашим навыкам и ценностям.

Если вам трудно найти карьеру, которая отвечает вашим потребностям, обратитесь за советом к людям из вашего профессионального сообщества. Вы также можете обратиться за советом к карьерному консультанту, который поможет узнать больше о вашей личности и о том, как она вписывается в современный развивающийся рынок труда.

Изучите потенциальные вакансии

После того, как вы определились с несколькими потенциальными рабочими местами, можете приступить к более глубокому исследованию.

Один из способов узнать больше об интересующей вас сфере — пообщаться с людьми, которые работают в этой отрасли или компании/или работали когда-то. Их мнение и отзывы могут подтолкнуть к важным шагам.

Составьте план действий

Создание плана действий означает определение целей и этапов для ее достижения. К этому моменту вы уже провели свои исследования и определились на конкретной профессии. Пора подумать о том, что для этого нужно.

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Подумайте об образовании и сертификации, развитии навыков, посещении нетворкинговых мероприятий и использовании возможностей для практики в конкретной области или сфере.

Запишите, какие шаги вы планируете предпринять, и сроки их выполнения.

Ребрендинг себя

Прежде чем искать новую работу, возможно, вам придется провести небольшой личный ребрендинг. Важно, чтобы вы использовали такие ресурсы, как резюме, сопроводительное письмо и профили в соцсетях для создания личного бренда, имеющего смысл для работодателей. Это может быть еще важнее при смене карьеры, поскольку ваш имеющийся опыт может не совсем соответствовать вашим желаемым целям, если вы не поразмыслили и не спланировали его должным образом.

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Подумайте, как ваш имеющийся опыт делает вас лучшим кандидатом на должность, на которую вы претендуете, и используйте его, чтобы сделать мощное личное заявление о том, почему вы подходите на эту должность, в своем резюме, сопроводительном письме и т. д. Не забудьте также обновить визитные карточки, персональные веб-сайты и контактную информацию, чтобы отобразить ваш новый бренд.

Используйте свои связи

Обратитесь к профессионалам, которым вы доверяете, чтобы они замолвили словечко и держали вас в курсе возможностей. Вы можете сделать это по телефону либо с помощью текстового сообщения, либо даже электронного письма с рекомендацией или заметки в социальных сетях.

Также ищите возможности для стажировки, волонтерства или интернатуры. Это поможет решить, подходит ли вам эта отрасль или сфера, и даст вам опыт, который выделит вас среди других кандидатов на работу.

Рассмотрите образовательные ресурсы и развивайте новые навыки

Если вы рассматриваете возможность перехода в сферу, требующую наличия ученой степени или сертификатов, возможно, вам придется подумать о дополнительном образовании.

Курсы повышения квалификации или даже бесплатные онлайн-ресурсы помогут вам углубить понимание вашей новой потенциальной карьеры.

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Если вы уже работаете, найдите возможности на текущем месте работы, чтобы получить навыки, необходимые для смены карьеры. Пользоваться такими возможностями полезно, но при условии, что вы не забудете указать эти новые навыки в своем резюме и сопроводительном письме.

Поддерживайте мотивацию, отслеживая свой прогресс

Чтобы мотивировать себя к выполнению плана смены карьеры, подумайте о методах отслеживания этапов на пути к полной смене карьеры. Порой смена карьеры может занять определенное время. Отслеживая свой прогресс, вы признаете все маленькие победы на этом пути — и это поможет вам ощутить больше удовлетворения от успешной смены профессии.

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