Какая доля зарплаты идет на аренду жилья у представителей разных профессий — исследование Сегодня 12:06 — Недвижимость

Какая доля зарплаты идет на аренду жилья у представителей разных профессий — исследование

Work.ua вместе с маркетплейсом Dim. Ria исследовали , какую часть заработной платы рядовому украинцу нужно тратить на съем жилья.

В исследовании аналитики опирались на данные о средней заработной плате в областных центрах в соответствии с объявлениями на сайте Work.ua по состоянию на октябрь 2023 года. Также исследовали среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры в областных центрах на основе аналитики маркетплейса Dim.Ria. Для расчета было выбрано только объявление об аренде, где цена указана в гривнах, и без учета сегмента премиум-жилья (стоимость более 30 000 грн) в октябре 2023 года. В этом исследовании рассматривали только соло-аренду жилья, то есть домохозяйство — это один человек.

Какой процент от зарплаты нужно отдать за аренду квартиры

Доля средней заработной платы, которую нужно выложить за соло-проживание, зависит от региона. Чем дальше от линии фронта, тем больше процент зарплаты «съедает» аренда.

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

Самое низкое соотношение аренды и зарплаты видим в Херсоне — здесь на съем однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Как видим, среди тыловых городов наиболее доступны Черновцы.

Наибольшую же долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

Кому легче всего снимать жилье

Размер средней заработной платы — не единственный критерий, который следует использовать для аналитики. Ведь представители десятков профессий зарабатывают гораздо меньше или больше.

В столице жилье легче всего снимать менеджерам по продажам — эти специалисты зарабатывают в среднем 30 000 грн, поэтому на аренду тратят 52% дохода. Тяжелее всего приходится комплектовщикам и грузчикам — при средней зарплате в 16 500 грн, они в среднем тратили бы на однокомнатное жилье 94% заработанных средств.

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

Самым доступным для представителей востребованных профессий является прифронтовой Харьков — здесь аренда однокомнатного жилья обходится в среднем в 5 783 грн. В этом городе наиболее обременены арендой кассиры — 43% их зарплаты хватит на однокомнатное жилье.

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

В Днепре, как и в Киеве, аренда жилья наиболее доступна менеджерам по продажам: из средней зарплаты в 23 000 грн однокомнатная квартира «съедает» в среднем 55%. Труднее всего приходится барменам и бариста (за аренду квартиры нужно отдать 94% зарплаты), кассирам и офис-менеджерам (85%).

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

Одесса оказалась дружественной к водителям — из их средней зарплаты в 25 000 грн на аренду придется потратить 31% дохода. Более 50% зарплаты в Одессе на аренду жилья тратят только бармены и бариста (52%).

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

Больше всего кусаются цены во Львове — здесь представителям всех самых востребованных профессий придется тратить на съем однокомнатной квартиры более половины зарплаты. Непосильна аренда для продавцов-консультантов, офис-менеджеров (92%), кассиров (95%), барменов и бариста (96%).

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

«Эти цифры исходят из средних размеров заработных плат. Так, поварам в Днепре предлагают в среднем 17 500 грн. Однако из 200 вакансий для этих специалистов в Днепре есть вакансии с зарплатой до 75 000 грн. Так что многое зависит от опыта, квалификации и навыков», — подчеркивают авторы достижения.

Сколько квартир могут арендовать специалисты самых популярных профессий

Аналитики рассмотрели еще шесть популярных профессий с разным уровнем доходов и посчитали, сколько однокомнатных квартир представители этих профессий могут снять. Получился индекс арендной способности, по аналогии с понятием покупательной способности.

Например, водитель-международник больше всего зарабатывает во Львове — 50 000 грн. Однако его «арендная способность» такая же, как у коллеги из Одессы, который зарабатывает 42 500 грн. Оба могут снять по 5,5 квартир в своих городах.

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

Для абсолютно всех выбранных профессий наивысшая арендная способность — у специалистов в Харькове. Хотя размер зарплат существенно выше в Киеве и Львове, низкая стоимость аренды из-за близости к фронту позволяет снимать здесь наибольшее количество однокомнатных квартир.

Аренда для айтишников

Некоторые предложения работы на сайте Work.ua предполагают только удаленную форму сотрудничества. Прежде всего, это вакансии для представителей IT-сферы и digital-профессий. Аналитики выбрали четыре профессии с наибольшей заработной платой и исключительно удаленной формой сотрудничества и сопоставили со стоимостью аренды в пяти крупнейших городах.

Инфографика: Work.ua и Dim. Ria

Выяснилось, что ни один из специалистов не будет тратить на аренду более четверти своего дохода. Единственное исключение — Full Stack программист, для которого аренда жилья в Киеве составляет 26% зарплаты.

Жители каких городов и представители каких профессий не «обременены арендой»

Менее 30% дохода на аренду жилья тратят только жители Херсона, если исходить из средних заработных плат. Также аренда жилья не отягощает, например, рекрутеров и маркетологов в Харькове — им приходится тратить 29% зарплаты. Полностью по карману жизнь в крупных городах и для представителей IT-профессий.

Труднее всего арендовать квартиру в Киеве и Львове. Причем в абсолютных цифрах лидирует столица — в среднем аренда однокомнатной квартиры здесь стоит 15 517 грн против 14 791 грн во Львове. Однако именно в городе Льва аренда «съест» наибольшую долю зарплаты.

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