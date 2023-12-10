Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика) — Finance.ua

Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика) Сегодня 16:53

Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика)

В 2021 году в российском бюджете на армию было заложено 3,5 трлн рублей, или 47,5 млрд долларов по тогдашнему среднегодовому курсу (73,7 руб. за доллар).

При планировании прошлогоднего бюджета, когда россия уже готовила полномасштабное нападение на Украину, на армию предусмотрели 4,7 трлн рублей расходов. В пересчете на доллары по среднегодовому курсу (68,5 рублей) это 68,6 млрд долларов, то есть расходы выросли на 44,4%.

На текущий год в бюджете на российскую армию было заложено 6,8 трлн рублей расходов. Это 79,8 млрд долларов в эквиваленте (при среднегодовом курсе в 85,2 рубля) — то есть расходы выросли еще на 16,3%.

Из федерального бюджета россии на 2024 год, который на днях подписал путин, в армию пойдет 10,8 трлн рублей. При заложенном в бюджете среднегодовом курсе 90,1 руб. это означает, что расходы возрастут до 119,9 млрд долларов (+50,3%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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