Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика)

15
Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика)
Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика)
В 2021 году в российском бюджете на армию было заложено 3,5 трлн рублей, или 47,5 млрд долларов по тогдашнему среднегодовому курсу (73,7 руб. за доллар).
Как россия увеличивает расходы на армию (инфографика)
При планировании прошлогоднего бюджета, когда россия уже готовила полномасштабное нападение на Украину, на армию предусмотрели 4,7 трлн рублей расходов. В пересчете на доллары по среднегодовому курсу (68,5 рублей) это 68,6 млрд долларов, то есть расходы выросли на 44,4%.
На текущий год в бюджете на российскую армию было заложено 6,8 трлн рублей расходов. Это 79,8 млрд долларов в эквиваленте (при среднегодовом курсе в 85,2 рубля) — то есть расходы выросли еще на 16,3%.
Из федерального бюджета россии на 2024 год, который на днях подписал путин, в армию пойдет 10,8 трлн рублей. При заложенном в бюджете среднегодовом курсе 90,1 руб. это означает, что расходы возрастут до 119,9 млрд долларов (+50,3%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.