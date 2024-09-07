Как прекратить действие доверенности: полезные советы — Finance.ua

Как прекратить действие доверенности: полезные советы Сегодня 17:15 — Личные финансы

Как прекратить действие доверенности: полезные советы

Во время военного положения украинцы часто оформляют доверенности для делегирования своих полномочий другим лицам. Иногда возникает необходимость прекратить действие таких доверенностей.

В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины рассказали , как это можно сделать.

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Отмечается, что доверенность — это письменный документ, который выдается одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

«Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена ​​лицом, которое представляют (доверителем), непосредственно третьему лицу. Основания прекращения представительства по доверенности определены статьей 248 Гражданского кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Когда можно отменить доверенность

Одним из таких оснований является отмена доверенности выдавшим ее лицом. Лицо, выдавшее доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время отменить доверенность или передоверие. Отказ от этого права является ничтожным (статья 249 Гражданского кодекса Украины).

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Порядок отмены доверенности определен главой 4 раздела ІІ Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции от 22.02.2012 № 296/5.

«В соответствии с Порядком, отмена доверенности осуществляется нотариусом или заведующим государственным нотариальным архивом по заявлению лица, выдавшего доверенность», — пояснили в Минюсте.

Об отмене доверенности или передоверия нотариус или заведующий государственным нотариальным архивом делает отметку на экземпляре доверенности, хранящемся в делах нотариуса или архива, а также в реестре для регистрации нотариальных действий.

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Надпись об отмене доверенности или передоверия также делается на экземпляре доверенности лица, выдавшего ее, если такой экземпляр у него есть. В таком случае экземпляр с надписью вместе с заявлением лица прилагается к экземпляру, хранящемуся в делах нотариуса или архива.

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, должно немедленно сообщить об этом представителю, а также известным ему третьим лицам, для представительства перед которыми была выдана доверенность (статья 249 Гражданского кодекса Украины).

«Сообщение об отмене доверенности может быть оформлено нотариусом согласно Порядку, в частности путем передачи соответствующего заявления», — добавили в ведомстве.

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Прекращение действия доверенности подлежит обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей в порядке, установленном Положением о Едином реестре доверенностей, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 28.12.2006 г. № 111/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.28.

«В условиях военного или чрезвычайного положения, при отсутствии доступа к Единому реестру доверенностей, нотариальное заверение доверенностей и прекращение их действия осуществляется без использования этого реестра, с последующим внесением в него соответствующих сведений в течение пяти рабочих дней со дня восстановления доступа», — резюмировали в Минюсте.

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