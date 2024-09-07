Как прекратить действие доверенности: полезные советы — Finance.ua

Как прекратить действие доверенности: полезные советы
Во время военного положения украинцы часто оформляют доверенности для делегирования своих полномочий другим лицам. Иногда возникает необходимость прекратить действие таких доверенностей.
В Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины рассказали, как это можно сделать.
Отмечается, что доверенность — это письменный документ, который выдается одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.
«Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена лицом, которое представляют (доверителем), непосредственно третьему лицу. Основания прекращения представительства по доверенности определены статьей 248 Гражданского кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Когда можно отменить доверенность
Одним из таких оснований является отмена доверенности выдавшим ее лицом. Лицо, выдавшее доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время отменить доверенность или передоверие. Отказ от этого права является ничтожным (статья 249 Гражданского кодекса Украины).
Порядок отмены доверенности определен главой 4 раздела ІІ Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции от 22.02.2012 № 296/5.
«В соответствии с Порядком, отмена доверенности осуществляется нотариусом или заведующим государственным нотариальным архивом по заявлению лица, выдавшего доверенность», — пояснили в Минюсте.
Об отмене доверенности или передоверия нотариус или заведующий государственным нотариальным архивом делает отметку на экземпляре доверенности, хранящемся в делах нотариуса или архива, а также в реестре для регистрации нотариальных действий.
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Надпись об отмене доверенности или передоверия также делается на экземпляре доверенности лица, выдавшего ее, если такой экземпляр у него есть. В таком случае экземпляр с надписью вместе с заявлением лица прилагается к экземпляру, хранящемуся в делах нотариуса или архива.
Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, должно немедленно сообщить об этом представителю, а также известным ему третьим лицам, для представительства перед которыми была выдана доверенность (статья 249 Гражданского кодекса Украины).
«Сообщение об отмене доверенности может быть оформлено нотариусом согласно Порядку, в частности путем передачи соответствующего заявления», — добавили в ведомстве.
Прекращение действия доверенности подлежит обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей в порядке, установленном Положением о Едином реестре доверенностей, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 28.12.2006 г. № 111/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23.28.
«В условиях военного или чрезвычайного положения, при отсутствии доступа к Единому реестру доверенностей, нотариальное заверение доверенностей и прекращение их действия осуществляется без использования этого реестра, с последующим внесением в него соответствующих сведений в течение пяти рабочих дней со дня восстановления доступа», — резюмировали в Минюсте.
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