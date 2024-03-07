Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше — Finance.ua

Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше
Украинские граждане в Польше могут получить нотариальные услуги, среди которых удостоверение доверенностей. Обратиться в консульские учреждения можно в пяти городах.
Какие документы нужно будет предоставить, РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.
Если гражданину Украины необходимо удостоверить доверенность, нужно подать в одно из консульств заполненное заявление. Примеры заявлений в консульские учреждения:
- для консульства Украины в Гданьске;
- для консульства во Вроцлаве;
- для консульства в Кракове;
- для консульского отдела в Варшаве.
Также нужно отправить проект доверенности в формате doc, docx с возможностью редактировать текст по электронному адресу одного из консульств: konsul. gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство Украины во Вроцлаве), notariat. plk@gmail.com (консульство Украины в Кракове).
Впрочем, в Варшаве и Люблине проект доверенности нужно не отправлять по электронной почте, а принести на флешке.
Также необходимы следующие документы:
- загранпаспорт заявителя — оригинал и копия первой страницы;
- паспорт гражданина Украины — копия (владельцы паспорта гражданина Украины в форме ID-карты дополнительно подают копию справки о месте регистрации в Украине);
- копия идентификационного кода;
- внутренний паспорт представителя (копии всех страниц с отметками);
- документ, подтверждающий родственную связь с представителем;
- документ, подтверждающий временное пребывание на территории Польши (пессель, мельдунек, виза, карта побыта);
- в случае оформления доверенности на отчуждение движимого/недвижимого имущества следует предоставить копию документа, подтверждающего право собственности.
В консульское учреждение в Варшаве необходимо предоставить две копии заявлений, загранпаспорта и паспорта гражданина Украины (все страницы с отметками), визы/карты побыта/другого документа, подтверждающего легальное пребывание в Польше, идентификационного кода и документов о праве собственности на имущество.
Консульский сбор за удостоверение имущественных доверенностей для детей, супругов, родителей составляет 125 злотых, для других людей — 250 злотых. Дополнительно оплачивается 83 злотых за регистрацию доверенности в Едином реестре доверенностей.
Чтобы получить в консульстве услугу удостоверения доверенности, необходимо предварительно записаться в электронную очередь:
- для консульских учреждений в Гданьске, Кракове и Вроцлаве;
- для консульских учреждений в Люблине и в Варшаве.
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