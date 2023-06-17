Выезд ребенка за границу с доверенностью: в Украине ввели важные изменения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выезд ребенка за границу с доверенностью: в Украине ввели важные изменения

Личные финансы
91
Выезд ребенка за границу с доверенностью: в Украине ввели важные изменения
Выезд ребенка за границу с доверенностью: в Украине ввели важные изменения
В Украине внесли изменения в постановление правительства № 469, в котором урегулировали сроки действия доверенностей, необходимых для выезда детей за границу в случае сопровождения.
Об этом сообщает ГНСУ.
Речь идет о доверенностях, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и заверенных нотариусом.
«Наиболее актуальной по вопросу пересечения государственной границы является норма, предусматривающая проверку действительности доверенностей, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и заверенных нотариусом в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление Правительства Украины принято 9 мая (вступление в силу 23 мая). Документ предусматривает перечень особенностей (запретов), согласно которому в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены совершаются нотариальные действия.

Доверенности, выданные после 23 мая

Постановлением предусмотрено, что нотариально заверенные на белой бумаге доверенности, выданные после 23 мая, теряют свою действительность.

Доверенности, полученные до 23 мая

Такие документы будут проверяться пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении заверения нотариусом такой доверенности.

Пример

Если вы имеете подобную доверенность и планируете отправить своего ребенка за границу на отдых и оздоровление в сопровождении третьих лиц — учтите, что указанные бланки, выданные после 23 мая, недействительны.
Также бланки, полученные до 23 мая, в случае сомнения по поводу их действительности могут быть проверены пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержении заверения нотариусом такой доверенности, что в свою очередь предусматривает отказ в пересечении государственной границы до момента получения подтверждения от нотариуса.

Выезд детей за границу

На время введения в Украине военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.