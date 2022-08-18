Доверенность в условиях военного положения — Finance.ua

Доверенность в условиях военного положения Сегодня 19:01 — Личные финансы

Доверенность в условиях военного положения

В условиях военного положения изменения коснулись не только порядка выезда за границу или выплаты пенсии или социальной помощи. Обновились также особенности оформления и использования доверенностей.

Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

В условиях военного положения и в течение 1 месяца со дня его прекращения или отмены:

1. Заверение большинства видов доверенностей, а также удостоверение подлинности подписи на заявлении о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу осуществляется на белых листах бумаги с нанесенными на них с помощью компьютерной техники реквизитами нотариуса.

Действительность такой доверенности подтверждается выдавшим ее нотариусом путем выдачи в течение 2-х рабочих дней заинтересованному лицу соответствующей справки.

При этом по-прежнему на специальных нотариальных бланках оформляются доверенности на право:

распоряжения недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства или имущественными правами в отношении будущего недвижимого имущества;

распоряжения денежными средствами на счетах в банках и небанковских финансовых учреждениях;

распоряжения транспортными средствами сроком более 3-х месяцев;

распоряжения и управления ценными бумагами, корпоративными правами;

доступа к индивидуальному банковскому сейфу.

2. Доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами, а также на право доступа к индивидуальному банковскому сейфу могут заверять исключительно нотариусы, включенные в утвержденный Минюстом Доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами, а также на право доступа к индивидуальному банковскому сейфу могут заверять исключительно нотариусы, включенные в утвержденный Минюстом перечень нотариусов , которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия относительно ценного имущества.

3. Нотариусы, рабочее место которых расположено в пределах населенных пунктов, где прекращается доступ пользователей к Нотариусы, рабочее место которых расположено в пределах населенных пунктов, где прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам , могут заверять только доверенности на право распоряжения средствами на счетах в банках и небанковских финансовых учреждениях.

4. Разрешается заключать договоры об отчуждении (продаже, обмене, дарении и т.п.) недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки и т.п. на основании доверенности при условии, что она:

содержит описание соответствующих полномочий представителя;

зарегистрирована в Едином реестре доверенностей;

заверена нотариусом не более чем за 1 месяц до дня подписания договора или не более 2 месяцев, если он был заверен консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или уполномоченным органом иностранного государства. Если прошло больше времени, нужно будет предоставить нотариусу заявление от собственника недвижимости о подтверждении действия полномочий.

5. Доверенности, кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами, и завещания военнослужащих ВСУ, других законных военных формирований, а также сотрудников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты могут заверяться командиром (начальником) этих формирований (органов) или уполномоченным им лицом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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