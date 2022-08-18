Доверенность в условиях военного положения — Finance.ua

Доверенность в условиях военного положения
В условиях военного положения изменения коснулись не только порядка выезда за границу или выплаты пенсии или социальной помощи. Обновились также особенности оформления и использования доверенностей.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
В условиях военного положения и в течение 1 месяца со дня его прекращения или отмены:
1. Заверение большинства видов доверенностей, а также удостоверение подлинности подписи на заявлении о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу осуществляется на белых листах бумаги с нанесенными на них с помощью компьютерной техники реквизитами нотариуса.
Действительность такой доверенности подтверждается выдавшим ее нотариусом путем выдачи в течение 2-х рабочих дней заинтересованному лицу соответствующей справки.
При этом по-прежнему на специальных нотариальных бланках оформляются доверенности на право:
- распоряжения недвижимым имуществом, объектом незавершенного строительства или имущественными правами в отношении будущего недвижимого имущества;
- распоряжения денежными средствами на счетах в банках и небанковских финансовых учреждениях;
- распоряжения транспортными средствами сроком более 3-х месяцев;
- распоряжения и управления ценными бумагами, корпоративными правами;
- доступа к индивидуальному банковскому сейфу.
2. Доверенности на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами, а также на право доступа к индивидуальному банковскому сейфу могут заверять исключительно нотариусы, включенные в утвержденный Минюстом перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия относительно ценного имущества.
3. Нотариусы, рабочее место которых расположено в пределах населенных пунктов, где прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, могут заверять только доверенности на право распоряжения средствами на счетах в банках и небанковских финансовых учреждениях.
4. Разрешается заключать договоры об отчуждении (продаже, обмене, дарении и т.п.) недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки и т.п. на основании доверенности при условии, что она:
- содержит описание соответствующих полномочий представителя;
- зарегистрирована в Едином реестре доверенностей;
- заверена нотариусом не более чем за 1 месяц до дня подписания договора или не более 2 месяцев, если он был заверен консульским учреждением (дипломатическим представительством) Украины или уполномоченным органом иностранного государства. Если прошло больше времени, нужно будет предоставить нотариусу заявление от собственника недвижимости о подтверждении действия полномочий.
5. Доверенности, кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами, и завещания военнослужащих ВСУ, других законных военных формирований, а также сотрудников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты могут заверяться командиром (начальником) этих формирований (органов) или уполномоченным им лицом.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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