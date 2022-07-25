Как предотвратить преждевременную «смерть» аккумулятора вашего смартфона — Finance.ua
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Как предотвратить преждевременную «смерть» аккумулятора вашего смартфона

Технологии&Авто
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Полным циклом зарядки считается зарядка телефона от 0 до 100%. Средний литий-ионный аккумулятор может нормально пережить от 400 до 500 циклов. К счастью, есть способы продлить срок службы аккумулятора.
Во-первых, не стоит заряжать смартфон до 100%. Да, психологически вы можете чувствовать себя лучше, видя полный заряд батареи, но в конце концов вы заплатите за это. Некоторые модели Pixel и iPhone под управлением iOS 13 или более поздней версии уже имеют функции, автоматически ограничивающие зарядку до 80% и увеличивающие время, необходимое для достижения 100%.
Во-вторых, температура аккумулятора должна держаться в диапазоне от 0 до 35 градусов Цельсия, когда телефон заряжается, выполняет задание или просто лежит без дела. Поэтому, к примеру, не стоит оставлять смартфон на солнце летом. Не следует заряжать телефон в постели, где он будет накрыт одеялами и подушками.
Лучшее место для зарядки аппарата — плоская жесткая поверхность. Охлаждать устройство быстро тоже нельзя. Лучше всего — просто выключить перегретый смартфон.
«Золотое» правило — никогда не разрешать телефону разряжаться до 0%, а затем полностью заряжать его. Лучший диапазон для работы аккумулятора вашего смартфона — от 20% до 80%.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Portaltele
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