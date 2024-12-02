Как предотвратить потери тепла дома — Finance.ua

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Как предотвратить потери тепла дома

Мир
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Как предотвратить потери тепла дома
Как предотвратить потери тепла дома
Производство тепла требует больших энергоресурсов. Но если тепло в помещении не удерживается и теряется, то вместо комфортной температуры люди получают холод, необходимость использования дополнительного обогрева от электроприборов и в результате — бешеные затраты.
Кроме того, это создает дополнительную нагрузку на энергосети, может быть причиной сетевых аварий, перегрева проводки или даже пожара.
Предотвращая теплопотери, можно избежать излишней нагрузки на электросеть, сохранить топливо, уменьшить ущерб окружающей среде и сумму в платежке.
Значительная часть тепла теряется из-за недостаточной изоляции помещения
Например:
  • неутепленные стены — до 30%
  • неплотные окна и двери — до 10%
  • кровля — до 30%
  • пол и грунт — 5−8%

Так как же сохранить тепло?

Утепление окон:
  • Тщательно вымойте и загерметизируйте окна
  • Для окон используйте теплосберегающую пленку и уплотнители, а также переведите их в зимний режим.
  • Для деревянных окон: заклейте уплотнительные щели (резиновыми или силиконовыми). Используйте полиэтиленовую пленку, закрепив ее двухсторонним скотчем.
  • Если у вас однокамерный стеклопакет, установите теплоотражающую пленку — она возвращает тепло в помещение.
Утепление дверей:
Проверьте состояние входной двери. Если есть щели, установите уплотнители. Это уменьшит попадание холодного воздуха из коридора или подъезда.
Подготовка батарей:
  • Необходимо очистить батареи от пыли для улучшения теплоотдачи.
  • Установите теплоотражающие экраны за радиаторами — они направляют тепло в помещение.
  • Проверьте целостность труб, их герметичность и надежность соединений
  • Уберите мебель или шторы, блокирующие распространение тепла
Проверка электрооборудования:
  • Пригласите специалиста по диагностике электроприборов, розеток и проводки.
  • Для индивидуального отопления проведите технический осмотр системы
Утепление подъезда — вместе с соседями утеплите окна, двери и щели в подъезде. В частных домах или квартирах на первом этаже утеплите пол.
По материалам:
borgexpert
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