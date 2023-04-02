Как правильно перейти в другую профессию — Finance.ua

Как правильно перейти в другую профессию Сегодня 10:29 — Личные финансы

Как правильно перейти в другую профессию

Менять в течение жизни 5–6 профессий — это нормально. Не обязательно сжигать все мосты и кардинально менять сферу деятельности. Сменить профессию можно удобно и комфортно.

Об этом пишет OLX.

Причины сменить профессию

Первый вопрос, с которым сталкиваются: с чего начать менять свою жизнь? Ответ: с понимания, почему ваша работа вам не подходит и какие альтернативы у вас есть.

Четыре причины, почему нужно задуматься о смене профессии:

Заработной платы недостаточно. Если работа не может покрывать ваши базовые потребности, следует искать новую вакансию или менять вид деятельности. Работа негативно влияет на вашу личную жизнь. Не стоит превращаться в трудоголика — это приводит к эмоциональному выгоранию. Не забывайте, что у вас должна быть собственная жизнь вне работы. У вас нет возможности продвигаться по карьерной лестнице. Если должность не удовлетворяет амбиции, нужно искать что-то более перспективное. Вы чувствуете истощение только от мысли, что завтра нужно на работу и там придется работать.

Есть несколько стратегий, как выбрать работу для души и остаться довольным. Можно сначала параллельно совмещать две должности, перейти на работу, которая приблизит только к изучению новой сферы или резко начинать все с нуля. Какой способ лучше подойдёт, решать только вам.

Что вам понадобится для смены профессии?

Прийти в совершенно новую профессию не так сложно, как кажется. Но что нужно иметь, чтобы полностью изменить вид деятельности?

Время в запасе. Обычно предлагают несколько схем, как менять профессию и сэкономить себе немного времени:

найти новую работу и параллельно работать на двух;

поменять место на лучшее по условиям и параллельно устраиваться на должность в другой отрасли;

использовать декрет или отпуск для поиска новой работы и изучения ее особенностей.

Желание учиться. Недостаточно иметь время на обучение. Важно и хотеть это делать. Обучение — это активный и постоянный процесс. Он требует от вас привлекать максимум интеллектуальных способностей, систематически уделять время новым знаниям и работать над собой как над специалистом в новой отрасли.

Финансовая подушка. Желательно иметь запас средств, с которым вы сможете не снижать уровень жизни. Надо иметь деньги на:

обучение — прохождение курсов, тренингов или получение высшего образования по специальности;

общие затраты, пока вы находитесь в поисках нового места работы;

базовые потребности, пока вы будете проходить испытательный срок.

Как сменить профессию: советы

Есть несколько способов, как найти свою профессию: прыгать в пропасть и браться за любую работу или искать целенаправленно. Надо, чтобы новая должность удовлетворяла ваши потребности в финансах и самореализации.

Изучите свои способности. Задайте перед собой вопрос: «Какая работа мне подходит?». Возможно, вы очень хорошо считаете и нужно искать должности кладовщика или бухгалтера. Или ваших знаний английского языка будет достаточно для репетиторства. Выделите свои способности, которые релевантны с поиском работы.

Определите, какая деятельность вам лучше подходит. Далее — учим профессии, которые будут совпадать с вашими способностями и навыками. Для этого нужно определить, с чем именно вам хотелось бы работать и какой собственный опыт вы бы хотели расширять на новом месте.

Посмотрите популярные вакансии. Один из способов, как определиться с профессией, — выбрать тенденции современности. Изучая вакансии, вы еще узнаете, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели. После этого ваша задача — получить новые знания и повысить навыки в соответствии с общими потребностями.

Получить базовые знания. Не все компании предлагают работу людям без опыта. Следует перед трудоустройством пройти профессиональные курсы или тренинги.

Поиск работы

Последний этап — непосредственно выбор вакансии и отправка резюме. Не бойтесь говорить об отсутствии опыта. Обратите внимание на навыки и опыт, которые могут быть полезны на новой должности. Помните, что процесс трудоустройства не будет быстрым, и запаситесь терпением.

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