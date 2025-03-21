Как получить долгосрочный вид на жительство в Чехии (условия, процедура) — Finance.ua

Как получить долгосрочный вид на жительство в Чехии (условия, процедура) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как получить долгосрочный вид на жительство в Чехии (условия, процедура)

уже длительное время вносят в систему больше, чем получают из нее. Чехия израсходовала на украинских беженцев около 63 миллиардов крон, и не менее 54 миллиардов уже вернула. Это свидетельствует, что благодаря большому вовлечению беженцев в чешский рынок труда общий баланс поступлений и расходов однозначный: лица с временной защитой

18 марта 2025 года правительство Чехии приняло решение о внедрении специального долгосрочного вида на жительство для граждан Украины, которые находятся в стране со статусом временной защиты.

Об этом пишет Czech Radio

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Что это дает

Новый механизм должен стать дополнительным вариантом для беженцев, которые смогли достичь финансовой независимости и адаптироваться в чешском обществе.

Критерии

Для получения специального долгосрочного вида на жительство граждане Украины должны отвечать следующим критериям:

проживать в Чехии со статусом временной защиты не менее двух лет (с конца марта 2023 года);

не получать гуманитарную пособие от государства с июля 2024 года;

иметь официальную занятость или вести предпринимательскую деятельность в Чехии;

регулярно уплачивать налоги и социальные взносы;

не иметь судимости и задолженности по медицинскому страхованию;

годовой валовой доход должен составлять не менее 440 000 крон (около 17,5 тыс. евро).

при каждом дополнительном иждивенце в семье эта сумма увеличивается на 110 000 крон; дети заявителя должны посещать школу в Чехии.

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Реакция

Консорциум НКО, работающих с мигрантами, и Офис государственного правозащитника указывают, что требования слишком жесткие.

По мнению правозащитников, такому уровню будет соответствовать лишь небольшая часть беженцев, а остальные вынуждены оставаться в статусе временной защиты без возможности перехода на более стабильный статус.

В то же время потенциальными претендентами на специальный вид на жительство могут быть всего около 20 000 человек из более 659 970 украинцев, получивших временную защиту с начала войны.

Напомним, по данным Евростата, показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Количество безработных в Чехии — 139 тыс. Это самый низкий показатель среди всех стран ЕС.

Эксперты отмечают, что такой результат достигнут благодаря сочетанию нескольких факторов, среди которых стабильный экономический рост, активная политика государства на рынке труда и, безусловно, вклад украинских беженцев.

Справка Finance.ua:

На декабрь 2024 года в стране было зарегистрировано почти 400 000 беженцев из Украины, получивших временную защиту.

Чехия имеет самый высокий показатель принятых украинских беженцев на душу населения среди стран ЕС — примерно 36 человек на 1000 жителей.

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