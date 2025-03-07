Украинцы помогли установить рекорд: Польша и Чехия с самой низкой безработицей в ЕС — Finance.ua

Украинцы помогли установить рекорд: Польша и Чехия с самой низкой безработицей в ЕС Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинцы помогли установить рекорд: Польша и Чехия с самой низкой безработицей в ЕС

Показатель безработицы в Польше и Чехии снизился до 2,6%, достигнув исторического минимума. Число безработных в Польше составляет всего 464 тыс. человек, а в Чехии — 139 тыс. Это самый низкий показатель среди всех стран ЕС.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Евростат.

Для сравнения, в Германии безработица составляет 3%, в то время как самый высокий показатель среди стран Еврозоны зафиксирован в Испании — 10%. В Швеции этот уровень составляет 8,9%, а в Греции и Финляндии одинаково — 8,7%.

Инфографика: Gremi Personal

Эксперты отмечают, что такой результат достигнут благодаря сочетанию нескольких факторов, среди которых стабильный экономический рост, активная политика государства на рынке труда и, безусловно, вклад украинских беженцев преимущественно в Польше. По данным Управления социального страхования (ZUS) страны, в Польше зарегистрировано 779 тысяч работающих украинцев, что составляет 78% от общего числа иностранных граждан в Польше.

Инфографика: Gremi Personal

Чехия предоставила временную защиту 397 тыс. украинцам. К концу декабря 2024 года в Чехии официально работали 152 762 украинца. Интересно, что получившие временную защиту украинские беженцы внесли в государственный бюджет Чехии примерно 54 миллиарда крон (около $2,2 млрд) за три года полномасштабной войны — это вдвое больше, чем Чехия потратила на гуманитарную помощь.

Напомним, Польша предлагает ряд хорошо оплачиваемых возможностей для трудоустройства. В то же время для развития экономики ей необходимы работники из других стран — таким образом для иммигрантов на рынке труда сложились благоприятные условия. Искать работу можно на популярных сайтах, таких как Pracuj.pl , LinkedIn и Indeed, а также:

Центральная база вакансий — поисковая система с предложениями работы, ярмарками вакансий и учебными курсами;

Careers In Poland — сайт для иностранцев, стремящихся найти работу в сфере обслуживания, предпринимательства, IT.

Эксперты Business Insider сравнили 16 городов Польши по трем ключевым экономическим показателям и трем нефинансовым аспектам. Лучшим городом для жизни в Польше является Познань. На второй строчке оказался Жешув (в прошлый раз занял 5 место). Столица Подкарпатья опередила Гданьск, Катовице и Лодзь.

С 2026 года в Чехии существенно изменится структура пособия по безработице. В настоящее время помощь за первые два месяца составляет 65% предыдущей чистой заработной платы, следующие два месяца — 50%, а остальные выплаты — 45%. Новый размер пособия будет составлять 80% в первом периоде, 50% во втором и 45% остальное.

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