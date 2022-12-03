Как подготовиться к блэкауту в многоэтажке: эксперт озвучил список необходимого — Finance.ua

Как подготовиться к блэкауту в многоэтажке: эксперт озвучил список необходимого Сегодня 04:17

Украинцы, как и власти, должны готовиться к более длительным отключениям света в случае новых масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры страной-террористской россией. Труднее всего при этом будет жителям многоэтажек. Им рекомендуют по возможности купить компактную систему накопления электроэнергии, сделать запас воды на 5 суток, недельный запас продуктов, а также знать адреса ближайших «Пунктов несокрушимости».

Также украинцам нужно запастись теплой одеждой.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«У человека, живущего в многоквартирном доме в большом городе, ограничены опции обеспечить себя энергией. То есть в первую очередь нужно, чтобы люди имели теплую одежду, запасы воды где-то на 5 дней, на неделю запасов продуктов питания. У кого есть возможность, следует купить компактную систему накопления электрической энергии, чтобы можно было заряжать долгое время и по нескольку раз и ноутбуки и мобильные телефоны. У кого больше денег, тот может более мощную систему накопления купить», — сказал Омельченко.

Кроме того, каждый житель многоэтажных домов должен знать, где находится «Пункт несокрушимости». Также желательно посетить его заранее, чтобы знать, куда идти.

«И, безусловно, жильцы дома должны знать, куда обращаться в случае, если система теплоснабжения в мороз будет отключена. Надо обращаться в коммунальную службу, чтобы они открывали задвижку и спускали воду из батарей, из системы теплоснабжения, чтобы это не стало большой трагедией» , — добавил эксперт.

У украинцев, проживающих в частных домах, есть больше возможностей для маневра. Они могут отапливать жилье печкой, дровами и пеллетами, а также углем. Кто имеет возможность, может использовать более современные котлы на твердом топливе.

Вода и тепло — ключевые вопросы

Омельченко отмечает, что у местных властей есть свои вызовы при подготовке к возможному блэкауту. И это не только обустройство «Пунктов несокрушимости».

Так, нужно прежде всего сохранить систему водоснабжения и теплоснабжения. Это главные вопросы, а наличие света — задача второстепенная, считает эксперт. Чтобы сохранить критическую инфраструктуру, местные власти в каждом регионе должны продумать использование альтернативных источников питания, например, для насосов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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