Как подготовиться к блэкауту в многоэтажке: эксперт озвучил список необходимого — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как подготовиться к блэкауту в многоэтажке: эксперт озвучил список необходимого

69
Украинцы, как и власти, должны готовиться к более длительным отключениям света в случае новых масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры страной-террористской россией. Труднее всего при этом будет жителям многоэтажек. Им рекомендуют по возможности купить компактную систему накопления электроэнергии, сделать запас воды на 5 суток, недельный запас продуктов, а также знать адреса ближайших «Пунктов несокрушимости».
Также украинцам нужно запастись теплой одеждой.
Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«У человека, живущего в многоквартирном доме в большом городе, ограничены опции обеспечить себя энергией. То есть в первую очередь нужно, чтобы люди имели теплую одежду, запасы воды где-то на 5 дней, на неделю запасов продуктов питания. У кого есть возможность, следует купить компактную систему накопления электрической энергии, чтобы можно было заряжать долгое время и по нескольку раз и ноутбуки и мобильные телефоны. У кого больше денег, тот может более мощную систему накопления купить», — сказал Омельченко.
Кроме того, каждый житель многоэтажных домов должен знать, где находится «Пункт несокрушимости». Также желательно посетить его заранее, чтобы знать, куда идти.
«И, безусловно, жильцы дома должны знать, куда обращаться в случае, если система теплоснабжения в мороз будет отключена. Надо обращаться в коммунальную службу, чтобы они открывали задвижку и спускали воду из батарей, из системы теплоснабжения, чтобы это не стало большой трагедией» , — добавил эксперт.
Место для вашей рекламы
У украинцев, проживающих в частных домах, есть больше возможностей для маневра. Они могут отапливать жилье печкой, дровами и пеллетами, а также углем. Кто имеет возможность, может использовать более современные котлы на твердом топливе.
Вода и тепло — ключевые вопросы
Омельченко отмечает, что у местных властей есть свои вызовы при подготовке к возможному блэкауту. И это не только обустройство «Пунктов несокрушимости».
Так, нужно прежде всего сохранить систему водоснабжения и теплоснабжения. Это главные вопросы, а наличие света — задача второстепенная, считает эксперт. Чтобы сохранить критическую инфраструктуру, местные власти в каждом регионе должны продумать использование альтернативных источников питания, например, для насосов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.