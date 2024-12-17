Как перевести деньги через криптобиржи и криптообменники — Finance.ua

Как перевести деньги через криптобиржи и криптообменники Сегодня 14:26 — Личные финансы

Как перевести деньги через криптобиржи и криптообменники

Для украинцев было сюрпризом, что далеко не все зарубежные банки имеют возможность через систему онлайн-банкинга перевести деньги за пределы страны. Поэтому перед тем как это делать, нужно выяснить, какой именно банк имеет нужную опцию и сколько она стоит, ведь цена за перевод может быть очень высокой.

То же касается и переводов из Украины — нужно, чтобы банк, в который вы присылаете средства, эти средства зачислил на карту клиента и не пришлось потом их искать.

Еще один способ перевести деньги через границу — криптобиржи или криптообменники. Формально здесь действует ограничение в 100 тысяч гривен в месяц, однако на большинстве криптобирж можно продать криптовалюту напрямую клиенту (или купить ее у него), и это достаточно просто — инструкцию, как это сделать, можно найти на той же бирже или в интернете.

Кроме того, никто не отменял деятельность криптообменников, хотя эта операция и довольно рискованная. Однако никаких лимитов здесь нет, а, включив здравый смысл и проявив осторожность, риска можно избежать.

С помощью криптообменника можно положить деньги как на собственный криптосчет, так и сразу перевести другому лицу. Услуга стоит около 1% от суммы.

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