Как перевести деньги через криптобиржи и криптообменники — Finance.ua

Как перевести деньги через криптобиржи и криптообменники
Для украинцев было сюрпризом, что далеко не все зарубежные банки имеют возможность через систему онлайн-банкинга перевести деньги за пределы страны. Поэтому перед тем как это делать, нужно выяснить, какой именно банк имеет нужную опцию и сколько она стоит, ведь цена за перевод может быть очень высокой.
То же касается и переводов из Украины — нужно, чтобы банк, в который вы присылаете средства, эти средства зачислил на карту клиента и не пришлось потом их искать.
Еще один способ перевести деньги через границу — криптобиржи или криптообменники. Формально здесь действует ограничение в 100 тысяч гривен в месяц, однако на большинстве криптобирж можно продать криптовалюту напрямую клиенту (или купить ее у него), и это достаточно просто — инструкцию, как это сделать, можно найти на той же бирже или в интернете.
Кроме того, никто не отменял деятельность криптообменников, хотя эта операция и довольно рискованная. Однако никаких лимитов здесь нет, а, включив здравый смысл и проявив осторожность, риска можно избежать.
С помощью криптообменника можно положить деньги как на собственный криптосчет, так и сразу перевести другому лицу. Услуга стоит около 1% от суммы.
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