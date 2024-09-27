Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам — Finance.ua

Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам Сегодня 06:47 — Личные финансы

Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам

Назначение надлежащего пользователя становится все более популярным среди юридических лиц. Ведь в случае нарушения ПДД ответственность будет нести не владелец, а тот, кто управлял авто. Благодаря шерингу авто предприятия могут эффективно управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Ранее услуга назначения надлежащего пользователя для бизнеса была доступна только в сервисных центрах МВД. Начиная с мая 2024 года, шеринг авто также осуществляется онлайн — в Кабинете водителя для бизнеса

Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса нужно:

ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;

физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;

заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.

Справка Finance.ua:

Назначение надлежащим пользователем производится на определенный период. Этот срок владелец транспортного средства и пользователь определяют самостоятельно. Когда необходимо прекратить использование транспортного средства досрочно — раньше, чем было указано при оформлении услуги — существует возможность отменить назначение надлежащим пользователем.

За совершение правонарушений должен отвечать тот, кто был за рулем, а не владелец транспортного средства. Назначение надлежащего пользователя или шеринг авто позволяет получать штрафы автоматической фиксации нарушений ПДД тому человеку, который управлял транспортным средством.



При этом назначение надлежащего пользователя не означает передачу имущественных прав.



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