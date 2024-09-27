Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам — Finance.ua

Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам
Назначение надлежащего пользователя становится все более популярным среди юридических лиц. Ведь в случае нарушения ПДД ответственность будет нести не владелец, а тот, кто управлял авто. Благодаря шерингу авто предприятия могут эффективно управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Ранее услуга назначения надлежащего пользователя для бизнеса была доступна только в сервисных центрах МВД. Начиная с мая 2024 года, шеринг авто также осуществляется онлайн — в Кабинете водителя для бизнеса.
Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса нужно:
- ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;
- физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;
- заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.
Справка Finance.ua:
- Назначение надлежащим пользователем производится на определенный период. Этот срок владелец транспортного средства и пользователь определяют самостоятельно. Когда необходимо прекратить использование транспортного средства досрочно — раньше, чем было указано при оформлении услуги — существует возможность отменить назначение надлежащим пользователем.
- За совершение правонарушений должен отвечать тот, кто был за рулем, а не владелец транспортного средства. Назначение надлежащего пользователя или шеринг авто позволяет получать штрафы автоматической фиксации нарушений ПДД тому человеку, который управлял транспортным средством.
- При этом назначение надлежащего пользователя не означает передачу имущественных прав.
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