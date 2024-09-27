Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам

Личные финансы
8
Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам
Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам
Назначение надлежащего пользователя становится все более популярным среди юридических лиц. Ведь в случае нарушения ПДД ответственность будет нести не владелец, а тот, кто управлял авто. Благодаря шерингу авто предприятия могут эффективно управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Ранее услуга назначения надлежащего пользователя для бизнеса была доступна только в сервисных центрах МВД. Начиная с мая 2024 года, шеринг авто также осуществляется онлайн — в Кабинете водителя для бизнеса.
Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса нужно:
  • ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;
  • физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;
  • заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.
Как назначить надлежащего пользователя онлайн юридическим лицам

Справка Finance.ua:

  • Назначение надлежащим пользователем производится на определенный период. Этот срок владелец транспортного средства и пользователь определяют самостоятельно. Когда необходимо прекратить использование транспортного средства досрочно — раньше, чем было указано при оформлении услуги — существует возможность отменить назначение надлежащим пользователем.
  • За совершение правонарушений должен отвечать тот, кто был за рулем, а не владелец транспортного средства. Назначение надлежащего пользователя или шеринг авто позволяет получать штрафы автоматической фиксации нарушений ПДД тому человеку, который управлял транспортным средством.
  • При этом назначение надлежащего пользователя не означает передачу имущественных прав.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.