Как меняются позиции Украины в Индексе человеческого развития (инфографика) — Finance.ua

Как меняются позиции Украины в Индексе человеческого развития (инфографика) Сегодня 20:20

Как меняются позиции Украины в Индексе человеческого развития (инфографика)

Индекс человеческого развития Украины (ИЧР), который составляется на базе показателей ВВП, образованности и долголетия жителей страны, во время войны падает. В то время как общий мировой показатель, который ранее отставал от украинского — наоборот — растет. К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело», сопоставив, как менялась динамика индекса человеческого развития с 1990 по 2022 год в Украине и мире.

Индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index), обозначаемый как HDI или ИЧР — специальный интегральный показатель. Он рассчитывается ежегодно для сравнения стран, а также для измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала.

Исследованием индекса занимаются в рамках программы развития Организации Объединенных Наций. Данные для расчета собирают с учетом трех показателей: валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, уровень грамотности и продолжительность жизни.

В материале при исследовании динамики мы использовали обозначения, ссылаясь на доклад ООН. На нем указан низкий индекс (<0,550), средний (0,550−0,699), высокий (0,700−0,799), очень высокий (≥0,800).

В 1990 году ИЧР Украины составлял 0,731 балла, в то время как в мире этот показатель был на уровне 0,601.

С 1991 по 1994 год наша страна также имела ИЧР выше 0,7, а мировой индекс оставался на уровне 0,6.

С 1994 по 2000 год индекс развития человеческого потенциала украинцев переживал период падения, опустившись до показателя 0,68, 0,69. Однако мировой ИЧР был даже несколько ниже.

С 2001 по 2014 год ИЧР Украины постепенно год за годом увеличивался и вырос с 0,713 до 0,774. Мировой показатель также пошел вверх, и наконец достиг отметки 0,719.

В 2015—2016 годах украинский ИЧР несколько просел, снова вернувшись к отметкам 0,77 и продержавшись до 2019 года. Все эти годы мировой показатель был примерно на уровне 0,73.

После 2020 года ИЧР Украины снова стал снижаться, и к 2022 году составил 0,734. Однако на фоне мирового значения (0,739) его нельзя считать кардинально просевшим.

В целом, исходя из данных ООН, можно заключить, что в определенный период Индекс человеческого развития Украины находился в незначительном упадке, но на фоне мирового показателя этот результат оставался удовлетворительным.

Слово і Діло По материалам:

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