Как изменились цены за месяц: что стало дешевле (таблица) — Finance.ua

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Как изменились цены за месяц: что стало дешевле (таблица)

Личные финансы
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Как изменились цены за месяц: что стало дешевле (таблица)
Как изменились цены за месяц: что стало дешевле (таблица)
Как сообщает Государственная служба статистики, в мае 2024 года средние цены на яйца упали на 14,6%.
К примеру, молоко подешевело на 1,9% - до 38,7 гривен за литр.
Сравнительная таблица по месяцам 2024 года:
Как изменились цены за месяц: что стало дешевле (таблица)
Полный перечень по ссылке.
Капуста подорожала на 16,3% до 23,6 гривен за килограмм, лук — на 61,8% до 25,9 гривен за килограмм, свекла на 43,4% до 25,5 гривен за килограмм, морковь — на 37,7% - до 16,6 гривен за килограмм.
Напомним, в Украине выросла средняя зарплата: в первом квартале она составила 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% выше, чем в прошлом году. Правда, в долларовом эквиваленте она все равно ниже, чем до полномасштабной войны.
Высокие доходы традиционно сохраняются в секторе информации и телекоммуникаций, а самые низкие — в сфере образования и культуры.
На втором месте по уровню зарплаты — сфера финансовой и страховой деятельности: первый квартал 2021-го — 23,6 тысячи гривен, в 2022-го — 31 тысяча, в 2023-го — 33,1 тысячи. В этом году средняя зарплата в этой сфере выросла на 18,2% - до 39,1 тыс. гривен.
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Справка Finance.ua:

  • В 2023 году цены на жилую недвижимость по сравнению с 2022 годом выросли в среднем на 14,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает Государственная служба статистики. Таким образом, рост цен на жилье был почти втрое выше, чем официальный уровень инфляции (5,1%).
  • По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за 2023 год выросли на 12,8%, на вторичном — на 15,6%.
  • Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в январе 2024 года составила 6 818 гривен. За месяц стоимость выросла на 3,2%. На первом месте по стоимости аренды по-прежнему Закарпатская область, где аренда упала на 5,3% до 12 054 гривен. В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8989 гривен. Столица опустилась на четвертое место по стоимости.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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