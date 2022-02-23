Как дистанционно подать информацию о счетчиках после поверки — Finance.ua

Finance.ua узнал в Центре коммунального сервиса (ЦКС), что необходимо для корректных начислений счетчиков.
Счетчики обязательно должны быть вовремя поверены, опломбированы, а фактические номера счетчиков воды и отопления в инфоблоках исполнителей услуг (КП «Киевтеплоэнерго» и ЧАО АК «Киевводоканал») в личном кабинете и бумажном счете-сообщении должны быть тождественными с номерами, указанными в паспортах приборов учета.
Документы. Чтобы актуализировать информацию после поверки счетчиков, достаточно отправить скан-копии документов, указав адрес проживания, через мессенджер в Facebook или Skype . В частности, для этого нужно отправить:
свидетельства о прохождении поверки;
протокол поверки/акт выполненных работ по поверке счетчика (если поверка производилась на месте без демонтажа счетчика) или акты демонтажа и монтажа счетчика и акты опломбирования и распломбировки (если поверка производилась с демонтажем);
фото счетчиков на дату обращения.
При обнаружении несоответствия номеров счетчиков для актуализации информации необходимо отправить через Facebook или Skype скан-копии:
Как заказать опломбирование и распломбирование квартирных счетчиков воды? Для опломбирования или распломбирования квартирных счетчиков воды нужно оставить соответствующую заявку по телефону: 044-247-40-40 или в онлайн-режиме по ссылке: https://cks.com.ua/remote.
Для заказа через сайт нужно быть авторизованным в личном кабинете ЦКС, выбрать направление вопроса: счетчики горячей воды или счетчики холодной воды, а также заполнить необходимые поля.