Как дистанционно подать информацию о счетчиках после поверки — Finance.ua

Как дистанционно подать информацию о счетчиках после поверки

Сегодня 08:38 — Личные финансы

Счетчик, Фото из открытых источников

Finance.ua узнал в Центре коммунального сервиса (ЦКС), что необходимо для корректных начислений счетчиков.

Счетчики обязательно должны быть вовремя поверены, опломбированы, а фактические номера счетчиков воды и отопления в инфоблоках исполнителей услуг (КП «Киевтеплоэнерго» и ЧАО АК «Киевводоканал») в личном кабинете и бумажном счете-сообщении должны быть тождественными с номерами, указанными в паспортах приборов учета.

Документы. Чтобы актуализировать информацию после поверки счетчиков, достаточно отправить скан-копии документов, указав адрес проживания, через Чтобы актуализировать информацию после поверки счетчиков, достаточно отправить скан-копии документов, указав адрес проживания, через мессенджер в Facebook или Skype . В частности, для этого нужно отправить:

свидетельства о прохождении поверки;

протокол поверки/акт выполненных работ по поверке счетчика (если поверка производилась на месте без демонтажа счетчика) или акты демонтажа и монтажа счетчика и акты опломбирования и распломбировки (если поверка производилась с демонтажем);

фото счетчиков на дату обращения.

При обнаружении несоответствия номеров счетчиков для актуализации информации необходимо отправить через номеров счетчиков для актуализации информации необходимо отправить через Facebook или Skype скан-копии:

паспортов или свидетельств о поверке;

актов опломбирования счетчиков;

фото счетчиков с показаниями на дату.

Также оставить копии документов можно в ящиках для передачи заявлений по адресам: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services

Как заказать опломбирование и распломбирование квартирных счетчиков воды? Для опломбирования или распломбирования квартирных счетчиков воды нужно оставить соответствующую заявку по телефону: 044-247-40-40 или в онлайн-режиме по ссылке: квартирных счетчиков воды? Для опломбирования или распломбирования квартирных счетчиков воды нужно оставить соответствующую заявку по телефону:или в онлайн-режиме по ссылке: https://cks.com.ua/remote

Для заказа через сайт нужно быть авторизованным в личном кабинете ЦКС, выбрать направление вопроса: счетчики горячей воды или счетчики холодной воды, а также заполнить необходимые поля.

Перед выполнением заявки специалист КП «Киевтеплоэнерго» или ЧАО «АК «Киевводоканал» предварительно позвонит по телефону для согласования удобной даты и времени визита.

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