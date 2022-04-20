Как будут работать СЭП и банки 25 апреля — Finance.ua
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Как будут работать СЭП и банки 25 апреля

Сегодня 09:30Личные финансы
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Как будут работать СЭП и банки 25 апреляКак будут работать СЭП и банки 25 апреля
В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Соответствующие нормы содержит Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Следовательно, праздничный день Пасха, приходящийся на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится, соответственно понедельник 25 апреля 2022 года — это рабочий день, в частности для банковской системы.
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Межбанковские переводы через СЭП будут производиться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно с датой банковского дня 25 апреля 2022 года.
«Напомним, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность производить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов», — добавили в НБУ.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Finance.ua
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