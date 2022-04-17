Советник президента рассказал, есть ли основания для значительных курсовых колебаний — Finance.ua

Советник президента рассказал, есть ли основания для значительных курсовых колебаний

Сегодня 15:01 — Валюта

В настоящее время нет никаких рисков для значительных курсовых колебаний, разве что в пределах нескольких процентов.

Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко в ходе телемарафона

Что касается курса, то на него будут влиять несколько факторов. Первый — это спрос на валюту, сейчас он весьма незначителен. Поставка валюты в нашу страну упала, но она происходит от наших экспортеров. Если речь идет о дополнительных средствах, которые Украина сможет получать от стран Большой семерки, от МВФ и международных партнеров, это означает, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться. И я не вижу никаких рисков, чтобы мы говорили о значительных курсовых колебаниях. Они могут быть, но в пределах нескольких процентов", — сказал Устенко.

Он отметил, что наши золотовалютные резервы находятся на довоенном уровне, на уровне около 29 млрд дол.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что рыночный курс доллара в Украине более или менее стабилен.

Справка Finance.ua:

напомним, Национальный банк в день объявления войны россией 24 февраля 2022 года зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных на уровне 100 тысяч гривен в день;

Национальный банк разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту с 14 апреля;



большинство банков возобновило продажу наличной валюты после разрешения Национального банка, установив ее на максимально разрешенном уровне — официальный курс плюс 10%.



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