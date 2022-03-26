Как будет работать сельское хозяйство в условиях военного положения — Finance.ua

Как будет работать сельское хозяйство в условиях военного положения

Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Finance.ua исследовал , как будет работать сельское хозяйство в условиях военного положения.

Так, в условиях военного положения введены нулевые квоты на экспорт, которые подлежит лицензированию таких товаров, как рожь, овес, гречка, просо, сахар и соль, пригодная для потребления людьми.

Также введены нулевые квоты на экспорт живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, мяса и съестных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов; мяса крупного рогатого скота.

Введено лицензирование на экспорт следующих товаров:

пшеница и смесь пшеницы и ржи,

кукуруза, мясо домашних кур,

яйца домашних кур и подсолнечное масло.

Операторы рынка пищевых продуктов и кормов, которые в результате боевых действий не в состоянии выполнить требования статьи 10 Закона Украины «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» относительно информации об импортируемых продуктах и маркировке кормов, могут осуществлять реализацию продуктов питания и кормов на таможенной территории Украины, маркировка которых и информация о которых изложена на языке, отличном от государственного. При этом партии указанных продуктов должны сопровождаться обязательной информацией о пищевом продукте и маркировкой кормов, изложенной на государственном языке.

Аграриям разрешили эксплуатировать сельскохозяйственные машины без регистрации. Это касается, в частности, тракторов, самоходных шасси, самоходных с/х, дорожно-строительных и мелиоративных машин и других с/х машин и их составляющих отечественного и иностранного производства.

После того как будет отменено военное положение на всей территории Украины или в ее отдельных местностях, владельцы будут обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) машину в течение 90 дней.

Аграриям компенсируют процентную ставку по привлеченным кредитам. Это будет распространяться исключительно на малых и средних аграрных производителей с оборотом не более 20 миллионов евро в год, что является эквивалентом предприятия, обрабатывающего до 10 тыс. га.

Максимальная сумма кредита, на который распространяется компенсация процентной ставки, составляет до 50 млн грн. Кредитование предоставляется для ведения сельскохозяйственной деятельности (посевной) в период действия военного положения.

Для получения кредитования субъект предпринимательства также должен являться сельхозтоваропроизводителем в значении, приведенном в законодательстве. Срок действия кредита составляет 6 месяцев.

Установлен максимальный размер государственной гарантии по портфельным кредитам до 80%.

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