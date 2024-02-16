Кабмин утвердил План действий правительства на 2024 год: основные приоритеты — Finance.ua
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Кабмин утвердил План действий правительства на 2024 год: основные приоритеты

Казна и Политика
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Кабмин утвердил План действий правительства на 2024 год: основные приоритеты
Кабмин утвердил План действий правительства на 2024 год: основные приоритеты, Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров во время заседания 16 февраля утвердил План действий правительства на 2024 год.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«План действий правительства — это о том, как сделать Украину более сильной, как усилить нашу армию, обеспечить устойчивость экономики, приблизить победу и продолжить восстановление», — отметил Шмыгаль.
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Как отметил премьер-министр, План действий правительства содержит около 450 задач. Это законопроекты, программы, постановления.
«Это наши евроинтеграционные планы, это поручения, которые давал президент Украины, это обязательства перед международными партнерами. Это смена политик и модернизация нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

Основные приоритеты документа:

  • обороноспособность и безопасность для наших граждан. Это программа «Украинский щит»;
  • европейская интеграция Украины;
  • восстановление разрушенного;
  • новая ветеранская политика;
  • образование для успешной страны;
  • реформа социальной сферы. Социальный переход;
  • устойчивая экономика;
  • построение эффективного цифрового государства;
  • энергетическая независимость;
  • современная доступная медицина.
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Среди других приоритетов: верховенство права и санкционная политика, региональное развитие и децентрализация, наука и инновации, консолидация общества, защита окружающей среды.

О главных направлениях

Первый приоритет плана правительства на 2024 год остается без изменений — обороноспособность, а также безопасность. Это программа «Украинский щит».
Все внутренние ресурсы мы направляем на усиление обороны. Больше оружия и техники. Больше дронов. Больше ракет. Больше снарядов. Оборудованы оборонительные рубежи. Среди важных задач — локализация производства и ремонта оружия и техники. Создание специального режима для предприятий «оборонки», льготы и государственные гарантии", — отметил премьер-министр.
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Также ставка будет делаться на частный сектор, новые технологии и разработки.
В сфере гуманитарного разминирования будет увеличено количество подразделений и количество пиротехников ГСЧС минимум на 200 человек. В Украине в этом году должны быть созданы первые машины для разминирования. Количество операторов должно вырасти как минимум на 10%
В вопросе сотрудничества с НАТО, по словам премьер-министра, прежде всего важны системные изменения и имплементация стандартов Альянса. Во всех областях: от закупок до управления.
Второй приоритет — это европейская интеграция Украины.
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«Уже в первой половине этого года сформируем украинскую команду для переговоров о вступлении. Готовим Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву ЕС. Работаем над продолжением экономического и транспортного безвизов. Готовим условия для того, чтобы подписать „промышленный“, а также „роуминговый“ безвиз с ЕС», — сказал глава правительства.
Кроме того, разрабатывается проект совместных пограничных пунктов пропуска с европейскими соседями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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