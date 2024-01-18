Правительство Украины накопило $2 млн в биткоинах — Finance.ua

Правительство Украины накопило $2 млн в биткоинах Сегодня 19:15 — Криптовалюта

Правительство Украины накопило $2 млн в биткоинах

На официальных биткоин-адресах Кабинета министров Украины накопилось 46 351 BTC , что является третьим показателем в мире после правительств США и Китая.

Об этом свидетельствуют данные Bitcoin Treasuries.

Биткоин-активы правительства Украины составляют около $1,99 млн в текущих ценах. Мировым лидером по этому показателю является правительство США, контролирующее 215 000 BTC ($9,2 млн), за которым следует правительство Китая с резервами в 190 000 BTC ($8,1 млн).

Правительства мира с самыми большими резервами биткоинов. Источник: Bitcoin Treasuries.

В Топ-5 также вошли правительства Сальвадора, где биткоин является законным платежным средством (2381 BTC — $107 млн) и Грузии (66 BTC — $2,8 млн). На текущий момент среди лидеров есть разные регионы мира: Северная и Центральная Америка, Азия и Европа.

Большинство из вышеприведенных правительств пополняют свои резервы путем конфискации монет, принадлежавших частным владельцам или компаниям. По обычной процедуре после решения суда налагается арест на биткоины, после чего они конфискуются в пользу государства.

Однако Украина и Сальвадор стали исключением из этого правила. Украина получила большинство монет в форме пожертвований, особенно после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Сальвадор выделяет бюджетные средства на закупку биткоинов и покупает 1 BTC ежедневно.

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