Кабмин разблокировал счета должников — Finance.ua

Кабмин разблокировал счета должников

Сегодня 17:45 — Личные финансы

Согласно постановлению Кабмина от 2 марта, со многих арестованных счетов украинских должников в ближайшее время должна быть снята блокировка. Это позволит людям проводить платежи в условиях военного времени.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на постановление Кабмина.

Под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тыс. гривен. По оценкам Опендатабот, таких должников большинство.

Если ваш счет еще не разблокирован — обращайтесь в государственную исполнительную службу.

Распоряжение Кабмина будет действовать до приостановки или отмены военного положения.

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