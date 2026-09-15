Кабмин прекратил полномочия и.о. главы ГНС Леси Карнаух Сегодня 10:50 Кабинет Министров прекратил полномочия Леси Карнаух

Кабинет Министров прекратил полномочия Леси Карнаух в качестве исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Министру финансов поручено внести на следующее заседание правительства кандидатуры на должность руководителя ГНС или лица, которое будет выполнять его обязанности.

Напомним, 24 января 2025 года Лесю Карнаух назначили заместителем главы Государственной налоговой службы, а 2 мая 2025 года — первым заместителем главы ГНС. 23 июня 2025 года ее назначили исполняющим обязанности главы ГНС.

С декабря 2024 года ГНС ​​возглавлял Руслан Кравченко.